موسم حصاد القمح ام الرماد

sami44
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مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله
مع حلول موسم الحصاد وبداية اغلب الفلاحين والمزارعين في حصاد محاصيلهم الزراعية من قمح وشعير
من الله علينا هذه السنة بخيرات كثيرة وغلة وفيه ادهشت الصديق قبل العدو
ولله الحمد
ومع بداية موسم الحصاد بدأ موسم الحرائق والعياذ بالله
كحال هذا الفلاح اللييبكي حضه العاثر
وخسارة كل ما يملك بالجلفة
قبل يمين كانت هناك حرائق متسلسلة في عدة ولايات
منها عين الدفلى وبومرداس والمدية وغيرها
وفي هذ اليومين انتقلت الى الشرق
باتنة والجلفه وغيرها
حسب ما يتداول فإن الحراىق مفتعله وليست محض الصدفة
وهناك احاديث تدور على ان فرنسا اوكلت لاشخاص مهمة حرق المحاصيل
لتحطيم الاقتصاد وتثبيت التبعية
او خوفا من الاكتفاء الذاتي الجزائر من الحبوب
ما عسانا نقول لا وفق الله من يقوم بحرق محاصيلنا ومحاولة تجويع شعبنا وتحطيم اقتصادنا
اللهم لا توفقهم واجعل كيرهم في نحرهم
اللهم احفض بلادنا من كيد الكائدين
_هل يمكن ان يكون الفعل من عمل البشر
_هل لفرنسا يد حقا ام انها مجرد شاىعات
_
ما فائدة من يقوم بحرق نعمة من نعم الله ويهلك الحرث والنسل
مع حلول موسم الحصاد وبداية اغلب الفلاحين والمزارعين في حصاد محاصيلهم الزراعية من قمح وشعير
من الله علينا هذه السنة بخيرات كثيرة وغلة وفيه ادهشت الصديق قبل العدو
ولله الحمد
ومع بداية موسم الحصاد بدأ موسم الحرائق والعياذ بالله
كحال هذا الفلاح اللييبكي حضه العاثر
وخسارة كل ما يملك بالجلفة
قبل يمين كانت هناك حرائق متسلسلة في عدة ولايات
منها عين الدفلى وبومرداس والمدية وغيرها
وفي هذ اليومين انتقلت الى الشرق
باتنة والجلفه وغيرها
حسب ما يتداول فإن الحراىق مفتعله وليست محض الصدفة
وهناك احاديث تدور على ان فرنسا اوكلت لاشخاص مهمة حرق المحاصيل
لتحطيم الاقتصاد وتثبيت التبعية
او خوفا من الاكتفاء الذاتي الجزائر من الحبوب
ما عسانا نقول لا وفق الله من يقوم بحرق محاصيلنا ومحاولة تجويع شعبنا وتحطيم اقتصادنا
اللهم لا توفقهم واجعل كيرهم في نحرهم
اللهم احفض بلادنا من كيد الكائدين
_هل يمكن ان يكون الفعل من عمل البشر
_هل لفرنسا يد حقا ام انها مجرد شاىعات
_
ما فائدة من يقوم بحرق نعمة من نعم الله ويهلك الحرث والنسل
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