موسم حصاد القمح ام الرماد

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

مع حلول موسم الحصاد وبداية اغلب الفلاحين والمزارعين في حصاد محاصيلهم الزراعية من قمح وشعير

من الله علينا هذه السنة بخيرات كثيرة وغلة وفيه ادهشت الصديق قبل العدو
ولله الحمد
ومع بداية موسم الحصاد بدأ موسم الحرائق والعياذ بالله
كحال هذا الفلاح اللييبكي حضه العاثر
وخسارة كل ما يملك بالجلفة

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قبل يمين كانت هناك حرائق متسلسلة في عدة ولايات
منها عين الدفلى وبومرداس والمدية وغيرها
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وفي هذ اليومين انتقلت الى الشرق
باتنة والجلفه وغيرها
حسب ما يتداول فإن الحراىق مفتعله وليست محض الصدفة
وهناك احاديث تدور على ان فرنسا اوكلت لاشخاص مهمة حرق المحاصيل
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لتحطيم الاقتصاد وتثبيت التبعية
او خوفا من الاكتفاء الذاتي الجزائر من الحبوب
ما عسانا نقول لا وفق الله من يقوم بحرق محاصيلنا ومحاولة تجويع شعبنا وتحطيم اقتصادنا
اللهم لا توفقهم واجعل كيرهم في نحرهم
اللهم احفض بلادنا من كيد الكائدين

_هل يمكن ان يكون الفعل من عمل البشر
_هل لفرنسا يد حقا ام انها مجرد شاىعات
_
ما فائدة من يقوم بحرق نعمة من نعم الله ويهلك الحرث والنسل



 
آخر تعديل:
Autumn leaves

Autumn leaves

:: عضو مُتميز ::
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
763
النقاط
51
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
مشكلة حقيقية ،،
اذا كانت مفتعلة ،،
فالبتأكيد الفاعل لايرى أنه يحرق النعمة
بل يحرق آمال وطموحات ،
ويحقق أهداف يرى أنها تستحق اهلاك الحرث والنسل ،،
كان الله في العون ،،
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,642
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال Autumn leaves:
مشكلة حقيقية ،،
اذا كانت مفتعلة ،،
فالبتأكيد الفاعل لايرى أنه يحرق النعمة
بل يحرق آمال وطموحات ،
ويحقق أهداف يرى أنها تستحق اهلاك الحرث والنسل ،،
كان الله في العون ،،
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والله امر رهيب لا وفقهم الله
قبل يومين احترق حقل قمح قريب من ولايتي المشهد يدعو للاسف والريبه
حتى اني لم اتصور ان هناك بشري يمكنه حرق للنعم ليبكي اخاه الفلاح اللذي تعب لشهور وهو ينتضر موسم الحصاد ليحصل على الرماد
الله المستعان
 
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