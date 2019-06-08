موسم حصاد القمح ام الرماد

قال Autumn leaves: مشكلة حقيقية ،،

اذا كانت مفتعلة ،،

فالبتأكيد الفاعل لايرى أنه يحرق النعمة

بل يحرق آمال وطموحات ،

ويحقق أهداف يرى أنها تستحق اهلاك الحرث والنسل ،،

كان الله في العون ،، إضغط للتوسيع...

والله امر رهيب لا وفقهم اللهقبل يومين احترق حقل قمح قريب من ولايتي المشهد يدعو للاسف والريبهحتى اني لم اتصور ان هناك بشري يمكنه حرق للنعم ليبكي اخاه الفلاح اللذي تعب لشهور وهو ينتضر موسم الحصاد ليحصل على الرمادالله المستعان