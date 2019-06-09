الإنسان بوصفه نظام Système

بورك فيك اخي على الطرح الميز

رغم قصر الموضوع فالعبرة منهلا تكفيها الصفحات

خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الرحمان

والعبادة افعلا واقوال واعمال

لتكون مخرجاتك طيبة كطيب المسك عليك

بالقول الحسن والراي السديد ترجو من وراىه منفعة لغرك قبل نفسك

ولتعمل عملا صالحا ترجو من ورائه صلحا واصلاحا

ولتفعل ما ينفعك وينفع غيرك ويكون صدقة جارية من بعدك

بورك فيك اخي على ما طرحت

تقديري لك