سعد606
:: عضو منتسِب ::
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- 3 جانفي 2019
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الإنسان بوصفه نظام Système
له مدخلات ومخرجات؛ يدخل الاكسجين، والغداء، والمعرفة، أما مخرجاته فهي ثلاثة كذلك:
له مدخلات ومخرجات؛ يدخل الاكسجين، والغداء، والمعرفة، أما مخرجاته فهي ثلاثة كذلك:
- نشاط (عضلي او ذهني)
- ثاني اكسيد الكربون
- فضلات. فطوبى لمن انتقى جيدا مدخلاته. وكَثُر َ نشاطه..وقلت فضلاته.
مخ الهدرة: نحن جزء من النظام الرباني....اما ان يصلح حالنا، واما ان نكون مجرد كومة من العفن والفضلات.