الإنسان بوصفه نظام Système

سعد606

سعد606

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
76
النقاط
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العمر
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محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
الإنسان بوصفه نظام Système
له مدخلات ومخرجات؛ يدخل الاكسجين، والغداء، والمعرفة، أما مخرجاته فهي ثلاثة كذلك:
  • نشاط (عضلي او ذهني)
  • ثاني اكسيد الكربون
  • فضلات. فطوبى لمن انتقى جيدا مدخلاته. وكَثُر َ نشاطه..وقلت فضلاته.
    مخ الهدرة: نحن جزء من النظام الرباني....اما ان يصلح حالنا، واما ان نكون مجرد كومة من العفن والفضلات.
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
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إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,650
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
بورك فيك اخي على الطرح الميز
رغم قصر الموضوع فالعبرة منهلا تكفيها الصفحات
خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الرحمان
والعبادة افعلا واقوال واعمال
لتكون مخرجاتك طيبة كطيب المسك عليك
بالقول الحسن والراي السديد ترجو من وراىه منفعة لغرك قبل نفسك
ولتعمل عملا صالحا ترجو من ورائه صلحا واصلاحا
ولتفعل ما ينفعك وينفع غيرك ويكون صدقة جارية من بعدك
بورك فيك اخي على ما طرحت
تقديري لك
 
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