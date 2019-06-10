طريقة لحفظ اهم الدول المصدرة والمستورة لكل من البترول و الأرز و الغاز

soma Tra

soma Tra

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 ماي 2019
المشاركات
4
النقاط
3
العمر
21
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
بســــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحـمــــــــــــن الرحيـــــــــــــــم

صبـــاحكم / مســـــــاءكم
فـــــل و جــــوري

لتسهيل حفظ أهم الدول المصدرة و المستورة و المصدرة
لكــل من : الأرز و القمح و كذلك الغــاز ودول الأوبيك
عن طريق حفظ كلمات تحتوي على الحروف الأولى لكل من الدول

أولا دول في OPES
منظمة الاوبيك
هي منظمة الدول المصدرة
للبترول
تاسست في 10 سبتمبر 1960
في بغداد (العراق)
تضم 12 عضو
إنظمت الجزائر اليها سنة 1969
مقرها فينا بالنمسا


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الأرز:


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القمــح:

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الغـــاز:
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