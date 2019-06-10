عرض بيع متوفر 160 ويب موني للبيع مقابل CCP/BARIDIMOB

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
160.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
WebMoney - ويب موني
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
6,210
النقاط
331
السلام عليكم
متوفر 160 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP او بريدي موب
العمولة يتحملها المشتري
- اولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
 
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
72
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق.
 
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