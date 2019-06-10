MESSI23000
:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 6,210
- النقاط
- 331
السلام عليكم
متوفر 160 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP او بريدي موب
العمولة يتحملها المشتري
- اولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
متوفر 160 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP او بريدي موب
العمولة يتحملها المشتري
- اولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00