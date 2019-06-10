عرض بيع بيع 178 دولار ويب موني /Webmoney مقابل Baridi Mob / CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
رمزي_23
المبلغ المتاح
178.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
WebMoney - ويب موني
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
1,197
النقاط
539
العمر
33
محل الإقامة
Annaba
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر مبلغ 178 دولار ويب موني مقابلBaridi Mob / CCP
سعر البيع 195 دج
العمولة يتحملها الشاري
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر بيع وشراء العملات

ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
اي استفسار يكون في المحادثة وليس في الموضوع

بعد استلام المبلغ التاكيد يكون في الموضوع المتعامل فيه
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
98
النقاط
9
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم


تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : ALGERIA DZ

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق.
 
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
1,197
النقاط
539
العمر
33
محل الإقامة
Annaba
الجنس
ذكر
شكرا على الموافقة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top