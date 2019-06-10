تصحيح موضوع التربية المدنية شهادة التعليم المتوسط 2019

النقابة : هي تنظيم و تكوين العمال الذين ينتمون الى مهنة واحدة للدفاع عن حقوقهم.

الدستور : هو مجموعة من القواعد التي تنظم و تضبط نظام الحكم و نشاط الدولة وعلاقتها بالمواطنين و الدول.

السلطة التشريعية : السلطة التشريعية : هيئة تشريعية عليا في النظام الديموقراطي لها عدة تسميات منها مجلس الامة.

الاعلان العالمي لحقوق الانسان : هي وثيقة قانونية تنص على حقوق الافراد وخريتهم و تلتزم الدولة باحترامها وقد اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 10 ديسمبر 1948 ويتألف من 30 مادة.

التمرين الثاني :​