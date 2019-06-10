تصحيح موضوع التربية المدنية شهادة التعليم المتوسط 2019

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
98
النقاط
9
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
شهادة التعليم المتوسط 2019
مواضيع و حلول شهادة التعليم المتوسط 2019
تصحيح موضوع التربية المدنية شهادة التعليم المتوسط 2019

الموضوع هنا

تعريف المصطلحات :
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النقابة : هي تنظيم و تكوين العمال الذين ينتمون الى مهنة واحدة للدفاع عن حقوقهم.
الدستور : هو مجموعة من القواعد التي تنظم و تضبط نظام الحكم و نشاط الدولة وعلاقتها بالمواطنين و الدول.
السلطة التشريعية : السلطة التشريعية : هيئة تشريعية عليا في النظام الديموقراطي لها عدة تسميات منها مجلس الامة.
الاعلان العالمي لحقوق الانسان : هي وثيقة قانونية تنص على حقوق الافراد وخريتهم و تلتزم الدولة باحترامها وقد اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 10 ديسمبر 1948 ويتألف من 30 مادة.
التمرين الثاني :
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الترتيب : 2 - 3 - 4 - 1
الوضعية الادماجية :
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الخطة : اولا : ارسال الاسعافات الاولية لمنطقة الحادث
ثانيا : انشاء مخيم مؤقت في عين المكان لانقاذ و اسعاف المنكوبين.
ثالثا : توفير الادوية اللازمة و الاطعمة و غير ذلك.
رابعا : الوقوف بجنب عائلة المنكوبين وذلك لمساعدتهم على تجاوز المرحلة واحضار اخصائيين نفسين- دعهم ماديا ومعنويا​
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