أقوال فلسفية للبكالوريا لكل من الشعب العلمية والأدبية

بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحيم



صبـــــاحكم/ مســـــاءكم

فـــــل و جـــوري



من أجل أن يكون مقالك جيد و واوضح من الأفضل الاستعانة بأقوال الفلاسفة

و من الأفضل حفظ لكل موضوع مقولة واحدة على الأقل

أتمنى لك التوفيق والنجــاح