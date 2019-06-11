أقوال فلسفية للبكالوريا لكل من الشعب العلمية والأدبية

soma Tra
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 ماي 2019
- المشاركات
- 7
- النقاط
- 3
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحيمتــــــــــابع: في التعليق الأول
صبـــــاحكم/ مســـــاءكم
فـــــل و جـــوري
من أجل أن يكون مقالك جيد و واوضح من الأفضل الاستعانة بأقوال الفلاسفة
و من الأفضل حفظ لكل موضوع مقولة واحدة على الأقل
أتمنى لك التوفيق والنجــاح
صبـــــاحكم/ مســـــاءكم
فـــــل و جـــوري
من أجل أن يكون مقالك جيد و واوضح من الأفضل الاستعانة بأقوال الفلاسفة
و من الأفضل حفظ لكل موضوع مقولة واحدة على الأقل
أتمنى لك التوفيق والنجــاح
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