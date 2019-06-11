أقوال فلسفية للبكالوريا لكل من الشعب العلمية والأدبية

soma Tra

soma Tra

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 ماي 2019
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
21
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحيم

صبـــــاحكم/ مســـــاءكم
فـــــل و جـــوري

من أجل أن يكون مقالك جيد و واوضح من الأفضل الاستعانة بأقوال الفلاسفة
و من الأفضل حفظ لكل موضوع مقولة واحدة على الأقل
أتمنى لك التوفيق والنجــاح
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تــــــــــابع: في التعليق الأول
 

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soma Tra

soma Tra

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 ماي 2019
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
21
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
بارك الله فيك اختي بالتوفيق لجميع الطلبة ان شاءالله يستفيدون من ملخصاتك
إضغط للتوسيع...
إن شــــاء الله
تسلمي أختي
ربي يوفقهم و يصبرهم على أيــام الحر .
 
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