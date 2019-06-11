اعرف جسمك.. الفقرة العنقية الأولى نقطة ربط العضلات بالرقبة ودعم الجمجمة

تلعب الفقرة C1 المعروفة باسم الفقرة العنقية الأولى دورا حيويا فى دعم الجمجمة والحبل الشوكى والشرايين الفقرية، كما توفر نقاط ربط للعضلات المتعددة فى الرقبة.تقع الفقرة c1 فى الجزء العلوى من الرقبة، وتتكون من حلقة رفيعة من العظام تعرف باسم القوس الأمامى، كما توجد كتلة صغيرة على سطحه الأمامى تُعرف باسم الدرنة الأمامية.العنقيةتلعب الفقرة العنقية الأولى دورًا حيويًا فى دعم وحركة الرأس والرقبة، وهناك عدة عضلات فى الرقبة تدور حول الجمجمة عند المفصل القذالى المفصلى لجعل الرأس يتدلى بسهولة، تعمل العديد من عضلات الرقبة معًا لتدوير الرأس، ما يتيح انثناء الجانب فى الرقبة بالكامل لسحب الرأس بشكل أفقى باتجاه أحد الكتفين.تلعب الفقرة العنقية الأولى أيضًا دورًا حيويًا فى حماية الهياكل الدقيقة للعنق، حيث تتم حماية الحبل الشوكى والأعصاب الشوكية التى تمر عبر الثقب الفقرى للرقبة من الإصابات الجسدية بسبب الحلقة العظمية.الفقرات