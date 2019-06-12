مشكلتي أريد رأيكم

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
637
النقاط
51
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أخواتي أنا فتاة أبلغ من العمر 18 سنة من عائلة طيبة ومحافظة؛ متحجبة والحمد لله؛ خطرت على بالي فكرة أني أرتدي جلباب لأني أراه رمزا للكرامة والفخر والاعتزاز لكن الكلام الذي يوجه للمتجلببة في زمننا هذا يجعلني أتردد في قراري " تلبس الجلباب لكي تغطي على أخطائها وأفعالها فقط" ويقولون " المتجلببة هي اللي دايرة ودايرة" وكذلك بعض صديقاتي لما طرحت عليهم الفكرة قالو أني سأمل منه يوما ما.
أنا في حيرة من أمري كثيرا وبما أني صغيرة السن لم أعرف ما أفعل؟؟
أفيدوني أخواتي أرجوكم.
وفقكم الله جميعا.
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,974
النقاط
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العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
اختي باختصار اذا كانت نيتك رضا الله فلا تسمعي لكلام الناس و الحجاب ليس هو الجلباب فحسب بل يمكنك ارتداء حجاب شرعي بالكامل غير الجلباب و في كلتا الحاليتين لن تسلمي من كلام الناس ولكن لا تكترثي فما عند الله خير
 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
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النقاط
1,471
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
البسيه باه ترضي الله ما تحوسيش على الناس
انا شخصيا نحترم المتجلببة 🤗
 
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