السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أخواتي أنا فتاة أبلغ من العمر 18 سنة من عائلة طيبة ومحافظة؛ متحجبة والحمد لله؛ خطرت على بالي فكرة أني أرتدي جلباب لأني أراه رمزا للكرامة والفخر والاعتزاز لكن الكلام الذي يوجه للمتجلببة في زمننا هذا يجعلني أتردد في قراري " تلبس الجلباب لكي تغطي على أخطائها وأفعالها فقط" ويقولون " المتجلببة هي اللي دايرة ودايرة" وكذلك بعض صديقاتي لما طرحت عليهم الفكرة قالو أني سأمل منه يوما ما.

أنا في حيرة من أمري كثيرا وبما أني صغيرة السن لم أعرف ما أفعل؟؟

أفيدوني أخواتي أرجوكم.

وفقكم الله جميعا.