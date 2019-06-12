السلام عليكم

متوفر 75 دولار ويب موني للبيع مقابل CCP او بريدي موب

العمولة يتحملها المشتري

- اولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ

- مدة الحجز 12 ساعة فقط

- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00