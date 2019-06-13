كيفية استبدال الترموستات من الثلاجة

وهذا مقال تعليمي لشرح، خطوة خطوة، كيفية استبدال الترموستات من الثلاجة.

ويتضمن الإجراء 8 خطوات:

1- حدد مكان الترموستات في الثلاجة لان مكانها يختلف من ثلاجة لاخرى

2- نزع غطاء الترموستات بفك البراغي

3- تحديد موضع كل سلك كهربائي باخذ صورة بالهاتف الذكي

4- افصل مجس الحرارة

5- إزالة المجس من غمد

6- إزالة الترموستات العاطلة

7- قم بوضع مجس الحرارة الجدید في مكانه

8- قم بإعادة تركيب وحدة الترمستات





لماذا استبدل الترموستات من الثلاجة؟



دور الثلاجة هو الحفاظ على الطعام الذي بداخلها في درجة حرارة منخفضة،ودور الترموستات التحكم في الثلاجة وذلك بضبط درجة الحرارة المناسبة ،على وجه التحديد، الملامس الكهربائي لترموستات يكون مغلق وبالتالي الثلاجة في حالة عمل ،وبمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المحددة، الملامس الكهربائي يفتح بتاثير من المجس الحراري،فاذا كانت الترموستات لاتؤدي دورها،لتلف المجس الحراري او الملامس الكهربائي، وجب استبدالها.







خطوات استبدال الترموستات الخاص بالثلاجة

الترموستات ​

حدد مكان وحدة الترموستات الثلاجة

يجب أن يتم استبدال الترموستات من الثلاجة دائما بعد فصلهاعن الكهرباء. هذا الاجراء احتياط للامن والسلامة ، وفتح الباب للوصول إلى الترموستات داخل البراد، حدد مكان وجود وحدة الترموستات. تجدها مرقمة وعليه مؤشر





نزع غطاء الترموستات بفك البراغي

الان بعد ان عرفت اين توجد وحدة الترموستات الثلاجة الخاص بك ،اقوم بنزع الغطاء بسحب المؤشر اولا ثم ، يجب عليك إزالة براغي التثبيت من الجدار الداخلي. بمفك براغي مناسب . في بعض الثلاجات قد تكون البراغي خلف غطاء أو لمبة.



تحديد موضع كل سلك كهربائي باخذ صورة بالهاتف الذكي



حالما يتم إزالة الغطاء، يمكنك الوصول إلى الترموستات، والمجس متصل بها وقطبي الملامس الكهربائي. ا (التقاط صورة لتسهيل إعادة التجميع).



افصل مجس الحرارة

بعد التقاط صورة ، افصلها عن المجس الحراري . يدويا أو باستخدام كماشة، افصل جميع الأسلاك الكهربائية



إزالة المجس من غمد

عند هذه النقطة، فإن المجس الحراري الذي تحتوي عليه الترمزستات لا تزال متصلة بالثلاجة. ومن أجل ازالته تماما من الثلاجة، يجب استخراجه من الغمد. وبعبارة أخرى، يجب أن تتحقق من الفتحة التي تقع على جدار الثلاجة. كل ما عليك القيام به هوالسحب بلطف .



إزالة الترموستات العاطلة

وبمجرد أن تنتهي من سحب المجس ، يمكنك ان ترى الترومستات. و بعد ذلك استخراج الترموستات العاطلة.

للقيام بذلك. إزالة هذا العنصر هو بسيط. باستخدام مفك أو كماشة، فك ترموستات من الغطاء.



قم بوضع مجس الحرارة الجدید في مكانه

القضية الآن جاهزة لوضع المجس الحراري. يجب أن يكون الترموستات الجديدة للثلاجة من طراز مماثل أو على الأقل يعادل نموذج الترموستات التي تم استبدالها. وطول المجس الحراري يجب ان يكون من نفس الطول وبعد التاكد من ذالك اضع المجس في مكانه

، ثم أعد توصيل الأسلاك الكهربائيةبالترموستات. في هذا الوقت، تساعد نفسك بالصورة التي التقتها سابقا.







عد تركيب وحدة ترموستات

في هذه المرحلة قم بتجميع الوحدة وثبتها بالبراغي في مكانها قيل إعادة توصيل الثلاجة.

