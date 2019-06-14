Ma$Ter
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ما حكـم تخصيـص يوم الجمعـة بزيـارة المقبـرة وهل يعرف الميـت بقدوم الزائـر
قال العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله :
وأما تخصيص الزيارة بيوم الجمعة وأيام الأعياد *فلا أصل له،*
وليس في السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- *ما يدل على ذلك.*
وأما هل يعرف من يزوره؟ فقد جاء في حديث أخرجه أهل السنن وصححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم في كتاب الروح: *«أن من سلم على ميت وهو يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام»*
_سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [2]
قال العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله :
وأما تخصيص الزيارة بيوم الجمعة وأيام الأعياد *فلا أصل له،*
وليس في السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- *ما يدل على ذلك.*
وأما هل يعرف من يزوره؟ فقد جاء في حديث أخرجه أهل السنن وصححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم في كتاب الروح: *«أن من سلم على ميت وهو يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام»*
_سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [2]