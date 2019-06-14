ما حكـم تخصيـص يوم الجمعـة بزيـارة المقبـرة وهل يعرف الميـت بقدوم الزائـر❓

Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,233
النقاط
1,471
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
⭕ ما حكـم تخصيـص يوم الجمعـة بزيـارة المقبـرة وهل يعرف الميـت بقدوم الزائـر❓

🔆 قال العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله :

👈🏻 وأما تخصيص الزيارة بيوم الجمعة وأيام الأعياد *فلا أصل له،*

✋🏻 وليس في السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- *ما يدل على ذلك.*

👈🏻 وأما هل يعرف من يزوره؟ فقد جاء في حديث أخرجه أهل السنن وصححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم في كتاب الروح: *«أن من سلم على ميت وهو يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام»*


🔊 _سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [2]
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top