احذر استخدام هاتفك المحمول في الحمام.. قد يتسبب في قتلك!

إذا كنت من هواة اصطحاب الهاتف إلى الحمام، فعليك من الآن توخي الحذر حتى لا يتسبب الهاتف في مقتلك.



تسبب هاتف محمول في وفاة فتاة -12 سنة- صعقًا بالكهرباء، بعد أن دخلت به إلى الحمام في موسكو.



توفيت الفتاة "كسينيا" بصعقة كهربائية، بعد وقوع هاتفها الذكي الذي اصطحبته معها لسماع الأغاني في حوض الاستحمام، فيما كانت والدتها تحضر العشاء في المطبخ وتوجهت للحمام لتفقد ابنتها فوجدتها متوفاة في المياه، وحاولت الأم إنعاش ابنتها ولم تستطع فاتصلت بالإسعاف.



ويحذر خبراء التقنية وأطباء من استخدام الهواتف المحمولة في أحواض السباحة والحمامات، لما قد يسببه من مخاطر قد تصل إلى الموت.