صور مدهشة لنهر مُضاء بـ100,000 وحدة ضوء في اليابان

المدينة نيوز - ما إن تمر كلمة اليابان عبر آذاننا حتى تفتح عقولنا حدود توقعاتها لكل ما هو مدهش وغير تقليدي، ومنه سنشاهد اليوم كيف أضاء اليابانيون نهراً من أجل الاحتفال. ففي نهر سوميدا بمدينة طوكيو أطلقت شركة باناسونيك 100,000 وحدة إضاءة LED لتجري في النهر ضمن احتفالية تسمى "هوتارو"، وهي احتفالية يتم تنظيمها منذ قرون وفيها كان يجلس اليابانيون على ضفاف النهر لمشاهدة الألعاب النارية، لكن هذا العام شهد هذا التغيير الاستثنائي بإطلاق 100,000 وحدة إضاءة لإبهار زوار الحفل.كلمة "هوتارو" تعني اليراعات المضيئة أو الخنافس المضيئة، وتهدف فكرة وحدات الإضاءة تلك لمحاكاة حركة اليراعات المضيئة أثناء طيرانها حول النهر، حيث يُعتقد أنها كان تزين نهر سوميدا بأضوائها الرائعة قبل أن يجبرها زحف الإنسان على البحث عن مكان آخر. والرائع في وحدات الإضاءة تلك ليس شكلها فقط بل طريقة عملها، لأنها تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية كما تذكر شركة باناسونيك راعية الحدث، والتي أرادت من ذلك التأكيد على أن المستقبل للطاقة النظيفة. هذا ومن الجدير بالذكر أن المبنى المميز الذي يظهر في أغلب الصور هو برج طوكيو الجديد أو Tokyo Skytree، وهو ثاني أعلى مبنى في العالم بعد برج خليفة في دبي بإرتفاع 634 متر. ويستخدم هذا البرج للبث التليفزيوني والإذاعي بجانب السياحة كمرصد لمشاهدة مدينة طوكيو.