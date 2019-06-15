كي يجيو ﻋﻨﺪﻛﻢ الضياف ﻭﻣﻌﺎﻫﻢ ﺑﻨﺘﻬﻢ ﺯﻳﻨﺔ ﺑﺰّﺍﻑ

Chicobustan

Chicobustan

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
كي يجيو ﻋﻨﺪﻛﻢ الضياف ﻭﻣﻌﺎﻫﻢ ﺑﻨﺘﻬﻢ ﺯﻳﻨﺔ ﺑﺰّﺍﻑ
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ﻭﺍﻧﺖ ﺗﺒﺪﺍ ﻻﻋﺒﻬﺎ
ﺟﻨﺘﻞ ﻣﺎﻥ ﻭ رزيـــن ﻭﺭﻭﻣﺎﻧﺴﻲ
ﻭ ﻓﺠﺄﺓً تشوف ﻓﻴﻚ ﺃﻡّ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻭﺗﻘـــــــــــﻮلك
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻛﺒﺮﺕ ﻭ ﺧﺼّﻚ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﻭﺳﺔ ...
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ﺗﻢّ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﻣﻚ ﻭ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻬﺎ :
واش من ﻋﺮﻭﺳﺔ .. ﺭﺍه ﻋﻨﺪﻭ ﺳﻤﺎﻧﺔ ﻣﺎﺩﻭﺵ
:ROFLMAO: 😂
 
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