Chicobustan
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 12 أوت 2018
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- 341
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
كي يجيو ﻋﻨﺪﻛﻢ الضياف ﻭﻣﻌﺎﻫﻢ ﺑﻨﺘﻬﻢ ﺯﻳﻨﺔ ﺑﺰّﺍﻑ
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ﻭﺍﻧﺖ ﺗﺒﺪﺍ ﻻﻋﺒﻬﺎ
ﺟﻨﺘﻞ ﻣﺎﻥ ﻭ رزيـــن ﻭﺭﻭﻣﺎﻧﺴﻲ
ﻭ ﻓﺠﺄﺓً تشوف ﻓﻴﻚ ﺃﻡّ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻭﺗﻘـــــــــــﻮلك
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻛﺒﺮﺕ ﻭ ﺧﺼّﻚ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﻭﺳﺔ ...
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ﺗﻢّ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﻣﻚ ﻭ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻬﺎ :
واش من ﻋﺮﻭﺳﺔ .. ﺭﺍه ﻋﻨﺪﻭ ﺳﻤﺎﻧﺔ ﻣﺎﺩﻭﺵ
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ﻭﺍﻧﺖ ﺗﺒﺪﺍ ﻻﻋﺒﻬﺎ
ﺟﻨﺘﻞ ﻣﺎﻥ ﻭ رزيـــن ﻭﺭﻭﻣﺎﻧﺴﻲ
ﻭ ﻓﺠﺄﺓً تشوف ﻓﻴﻚ ﺃﻡّ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻭﺗﻘـــــــــــﻮلك
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻛﺒﺮﺕ ﻭ ﺧﺼّﻚ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﻭﺳﺔ ...
.
.
.
.
ﺗﻢّ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﻣﻚ ﻭ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻬﺎ :
واش من ﻋﺮﻭﺳﺔ .. ﺭﺍه ﻋﻨﺪﻭ ﺳﻤﺎﻧﺔ ﻣﺎﺩﻭﺵ