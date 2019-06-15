متوفر مبلغ 300مقابلسعر البيعدجالعمولة يتحملها الشاريالاولوية لمن ياخد كامل المبلغوسائل الدفعالمصدر بيع وشراء العملاتبعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفينمدة الحجز 12 ساعة تم يلغىالوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ