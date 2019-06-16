السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته



واش راكم خاوتي لعزاز هذي مدة طويلة ما كتبتش فيها موضوع



ان شاء الله نتوفق بعد لغياب



ما نطولش اعليكم هاهي باينة ما يدوم حال على حال



كما رانا نشوفو واش راهي صاير في الجزائر من إعتقالات بلجملة لشخصيات كبيرة و رجال اعمال كانو يضنون أنهم فيها خالدون

ملا يا لخاوة يرحم من قال كلمة طيبة لخوه و لقادر يعاون ما يبخلش



و نحمدو النعمة كتجي و نصبرو على المصيبة لانو ما يدوم حال على حال



ان شاء الله تكون الفكرة وصلت ليكم خاوتي



سامحوني هذا واش قدرت نكتب



ودمتم سالمين