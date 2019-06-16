الغش الدراسي. وسقوط القدوة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي الطيبين سكان هذا المنتدى الطيب يومكم طيب ومبارك.





من غش ليس منا من منا لم يسمع هذا

اثناء دراسته في المرحلة الابتدائية

في هذه المرحلة مرحلة اعداد ذخر الامة

هي مرحلة بناء الاسس هي مرحلة وضع السكة في مسارها السليم

كيف يعمد المعلم وهو من هو الى

مخالفة ما يأمرهم به

بل وافدح من ذلك ان يقوم مدير المدرسة الى إعطاء التلاميذ الذين يؤدون امتحان شهادة الابتدائية ورقة الاجوبة مصحوبة مع ورقة الاسئلة

والله انه لعار عظيم ان يقع ذلك في امة

الصفاء والسلامة

هل وصلنا لمرحلة كيف يعد الاستاذ بدل كيف يبنى التلميذ ؟

من تعلم على الغش سينتهجه كطريق

سهلة وسريعة في كل مهمة صادفته

سيغش في الثانوية ويغش في التخرج

ويغش في مهنته

وقد تتصادف مع استاذ يشكو غش الطبيب لإبنه او ابنته وذلك الطبيب

تعلم على الغش من يد ذلك المعلم ذات يوم

الا يستحي اولئك المعلمين من هكذا فعل؟

الا يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كلكم راع وكلكم "/مسؤول /

عن رعيته! /



ليست طيبة وليست رحمة ان نرفع من لا يستحق ونعطيه قيمة لا يستحقها



لم تعد المدرسة البيت الثاني

ولم يعد المعلم معلما الا من رحم الله وعصم

اين قم للمعلم ووفه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا

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‘ليسمح لي ويعفو عني كل مخلص

اينما كان

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كيف السبيل لإصلاح التلميذ بينما يعمد الى افساده في موطن نحسب ان فيه صلاحه ؟







راقبوا اولادكم يا اباء وامهات ولا تطلقوا الحبل بالغارب

والسلام عليكم ورحمة الله.