السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي في الله

أما بعد :

انا طفلة في عمر ال 25 تقدم ليا شخص نعرفو مدة 4 سنوات وكاين اشخاص عارضوه منهم ماماه قاتلو لالا مع العلم علابالو بلي حرضوها عليا وعلى دارنا قاللها اعطيني سبب ملقاتش ومرت خوه لي هي بنت خالتي هي اول وحدة كانت سبة في النميمة والنفاق مهيش حابتني نتهنى ونكون في بيت شيخها خايفة تتفضح قدامي بسكو فايقتلها ب كلش وزيد مهوش صغير في عمرو 33 سنة و دارو وحدو المهم قالي ماما حرام عليها راني سقسيت امام وقالي معندهاش حق ترفض

تعيشو اعطوني حل راني في حالة هستيرية معرفتش كفاش نتصرف .

حسبي الله ونعم الوكيل .