أخوكم / المتواضع من السعودية وبالتحديد العاصمة الرياض

ALROMNS
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 جوان 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- محل الإقامة
- السعودية - الرياض
- الجنس
- ذكر
أسعد الله أيامكم بكل خير زوار وأعضاء ...
أعجبني (ستايل) المنتدى واختيار ألوانه فهي ألوان مشرقه ..تفتح نفس الواحد للمشاركه
إن شاءالله أكون عضو فعال بهذا الصرح الجميل ..
وأنتهز هذي الفرصه لطرح سؤال متواضع وأتمنى أحصل الاجابه ..
س / عندي سلعه ( جوال -موبايل) حاب أشحنه للجزائر إلى ( وادي ريغ ) بالتحديد ..!؟ هل هناك طريقه مضمونه لوصول السلعه لي مكانها بشكل سليم بدون التعرض للسرقه..!
لاني من خلال قرائتي لإغلب المواقع ان موضوع الشحن للجزائر يواجه صعوبات ..!
فأتمنى منكم ياكرام نقل تجاربكم ونصائحكم بهذا الخصوص ..وسأكون جداا شاكر لكم ..
أعجبني (ستايل) المنتدى واختيار ألوانه فهي ألوان مشرقه ..تفتح نفس الواحد للمشاركه
إن شاءالله أكون عضو فعال بهذا الصرح الجميل ..
وأنتهز هذي الفرصه لطرح سؤال متواضع وأتمنى أحصل الاجابه ..
س / عندي سلعه ( جوال -موبايل) حاب أشحنه للجزائر إلى ( وادي ريغ ) بالتحديد ..!؟ هل هناك طريقه مضمونه لوصول السلعه لي مكانها بشكل سليم بدون التعرض للسرقه..!
لاني من خلال قرائتي لإغلب المواقع ان موضوع الشحن للجزائر يواجه صعوبات ..!
فأتمنى منكم ياكرام نقل تجاربكم ونصائحكم بهذا الخصوص ..وسأكون جداا شاكر لكم ..
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