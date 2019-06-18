فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

Ma$Ter

Ma$Ter

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💥⚡ *فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ* ⚡💥

👈 قال ابن الجوزي رحمه الله: "قوله تعالى: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) أي: لا تلِنَّ بالكلام ، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ، أي: فُجور .

والمعنى: لا تَقُلْنَ قولاً يجد به منافق أو فاجر ، سبيلاً إِلى موافقتكن له .

والمرأة مندوبة إِذا خاطبت الأجانب إِلى الغِلظة في المَقَالة، لأن ذلك أبعد من الطمع في الرِّيبة. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً أي: صحيحاً ، عفيفاً ؛ لا يُطمِع فاجراً"

📚 انتهى من "زاد المسير" (3/ 461).
✍ وقال الألوسي رحمه الله: "روي عن بعض أمهات المؤمنين أنها كانت تضع يدها على فمها إذا كلمت أجنبيا ، تُغيِّر صوتها بذلك ، خوفا من أن يُسمع رخيما لينا.

وعُدّ إغلاظ القول لغير الزوج : من جملة محاسن خصال النساء ، جاهلية وإسلاما" 📚 انتهى من "تفسير الألوسي" (11/ 187). ✍ وفي "حاشية قليوبي" (3/ 209): "

ويندب للمرأة تغليظ صوتها في خطاب أجنبي" انتهى .
 
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