*فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ*

قال ابن الجوزي رحمه الله:

(فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ)

انتهى من "زاد المسير" (3/ 461).

وقال الألوسي رحمه الله:

ويندب للمرأة تغليظ صوتها في خطاب أجنبي" انتهى .

"قوله تعالى:أي: لا تلِنَّ بالكلام ، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ، أي: فُجور .والمعنى: لا تَقُلْنَ قولاً يجد به منافق أو فاجر ، سبيلاً إِلى موافقتكن له .والمرأة مندوبة إِذا خاطبت الأجانب إِلى الغِلظة في المَقَالة، لأن ذلك أبعد من الطمع في الرِّيبة. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً أي: صحيحاً ، عفيفاً ؛ لا يُطمِع فاجراً""روي عن بعض أمهات المؤمنين أنها كانت تضع يدها على فمها إذا كلمت أجنبيا ، تُغيِّر صوتها بذلك ، خوفا من أن يُسمع رخيما لينا.وعُدّ إغلاظ القول لغير الزوج : من جملة محاسن خصال النساء ، جاهلية وإسلاما"انتهى من "تفسير الألوسي" (11/ 187).وفي "حاشية قليوبي" (3/ 209): "