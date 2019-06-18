السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



متوفر مبلغ 500 أورو بايسيرا مقابل Baridi Mob / CCP

سعر البيع 220 دج

العمولة لا توجد

الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ

وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob

المصدر بيع وشراء العملات



ملاحظة :

بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين

مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى

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