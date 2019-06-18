بين سبورت تشترط على دول شمال إفريقيا دفع 25 مليون دولار لمتابعة الكان 2019

Ć.ŖŎήaĻđo
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شبكة beIN حسب مدير برامجها التونسي هشام الخلصي
أنها طلبت من دول شمال إفريقيا دفع 25 مليون دولار لمتابعة الكان2019
وهو ما من شأنه أن يحرم عديد المتتبعين من مشاهدة مباريات منتخبات بلادها في العرس الإفريقي المقبل،
بالنظر إلى مبالغة القناة القطرية في مطالبها المادية.
ويشمل الأمر دفع ما قيمته 15 مليون دولار أكثر من 200 مليار سنتيم
من أجل 7 مباريات فقط في "الكان"،
حيث يشمل نقل المباريات الدور الأول من مباريات المنتخب الوطني وأخرى في الأدوار النهائية
ما يعني أن دفع مليونين دولار من اجل مشاهدة مباراة فقط،
و دفع 15 مليون دولار لمتابعة 7
أعتقد أن لي المشكلة هو من ايام اتحاد الاذاعات العربية حيث كانت الحقوق موحدة
المشكلة في الاتحاد الافريقي .
بين سبورت تشترط على دول شمال إفريقيا دفع 25 مليون دولار لمتابعة الكان
تلزم التلفزيونات المحلية بدفع مبالغ خيالية لبث مباريات منتخب بلادها
و هذا امر غير منطقي و مع ذلك تبقى هذه الدول ساكتة دون تحرك .
***أكثر من 200 مليار سنتيم***
شبكة beIN حسب مدير برامجها التونسي هشام الخلصي
أنها طلبت من دول شمال إفريقيا دفع 25 مليون دولار لمتابعة الكان2019
وهو ما من شأنه أن يحرم عديد المتتبعين من مشاهدة مباريات منتخبات بلادها في العرس الإفريقي المقبل،
بالنظر إلى مبالغة القناة القطرية في مطالبها المادية.
ويشمل الأمر دفع ما قيمته 15 مليون دولار أكثر من 200 مليار سنتيم
من أجل 7 مباريات فقط في "الكان"،
حيث يشمل نقل المباريات الدور الأول من مباريات المنتخب الوطني وأخرى في الأدوار النهائية
ما يعني أن دفع مليونين دولار من اجل مشاهدة مباراة فقط،
و دفع 15 مليون دولار لمتابعة 7
أعتقد أن لي المشكلة هو من ايام اتحاد الاذاعات العربية حيث كانت الحقوق موحدة
المشكلة في الاتحاد الافريقي .
بين سبورت تشترط على دول شمال إفريقيا دفع 25 مليون دولار لمتابعة الكان
تلزم التلفزيونات المحلية بدفع مبالغ خيالية لبث مباريات منتخب بلادها
و هذا امر غير منطقي و مع ذلك تبقى هذه الدول ساكتة دون تحرك .
***أكثر من 200 مليار سنتيم***