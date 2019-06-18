بين سبورت تشترط على دول شمال إفريقيا دفع 25 مليون دولار لمتابعة الكان 2019

مالك الحقوقشبكة beIN حسب مدير برامجها التونسي هشام الخلصيأنها طلبت من دول شمال إفريقيا دفع 25 مليون دولار لمتابعة الكان2019وهو ما من شأنه أن يحرم عديد المتتبعين من مشاهدة مباريات منتخبات بلادها في العرس الإفريقي المقبل،بالنظر إلى مبالغة القناة القطرية في مطالبها المادية.ويشمل الأمر دفع ما قيمته 15 مليون دولار أكثر من 200 مليار سنتيممن أجل 7 مباريات فقط في "الكان"،حيث يشمل نقل المباريات الدور الأول من مباريات المنتخب الوطني وأخرى في الأدوار النهائيةما يعني أن دفع مليونين دولار من اجل مشاهدة مباراة فقط،و دفع 15 مليون دولار لمتابعة 7أعتقد أن لي المشكلة هو من ايام اتحاد الاذاعات العربية حيث كانت الحقوق موحدةالمشكلة في الاتحاد الافريقي .بين سبورت تشترط على دول شمال إفريقيا دفع 25 مليون دولار لمتابعة الكانتلزم التلفزيونات المحلية بدفع مبالغ خيالية لبث مباريات منتخب بلادهاو هذا امر غير منطقي و مع ذلك تبقى هذه الدول ساكتة دون تحرك .***أكثر من 200 مليار سنتيم***