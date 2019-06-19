اخوكم/ من السعودية يتشرف بتواجده بينكم

أخوكم / المتواضع من السعودية وبالتحديد العاصمة الرياض أسعد الله أيامكم بكل خير زوار وأعضاء ... أعجبني (ستايل) المنتدى واختيار ألوانه فهي ألوان مشرقه ..تفتح نفس الواحد للمشاركه 😊 إن شاءالله أكون عضو فعال بهذا الصرح الجميل .. وأنتهز هذي الفرصه لطرح سؤال متواضع وأتمنى أحصل الاجابه .. س / عندي سلعه ( جوال -موبايل) حاب أشحنه للجزائر إلى ( وادي ريغ...

اسعد الله ايامكم بكل خير وسرور...أحببت انضمامي لهذا المنتدى الجميل...وان شاءالله نكون دائما عند حسن الظن...سبق ان كتبت هنا موضوع ولكن لاادري لماذا تم نقله لقسم أخر..من يجد بنفسه تقديم المساعده لي يتفضل ويساعدني هناواتمنى للجميع التوفيق...وان شاءالله اجد الترحيب الذي لايخفى على اخلاق الجزائر الشقيق...واعتبروني اخوكم الصغير من الرياض اسأله استفسارات راح اجيب عليها.​