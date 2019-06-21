آيس كريم الدلاع بمكوين و الذوق ولا اروع

أم رغد
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جبتلكم اليوم مثلجات سهلة و بسيطة واكيد لذيييييدة .
بما انه راهو موسم الدلاع جبتلكم اليوم وصفة هايلة تاع آيس كريم الدلاع
طريقة التحضير :
-زوج أكواب من الدلاع المجمد (أي نشد الدلاع نقطو ونحطو في علبة ونضعهم فالمجمد ليلة كاملة حتى يجمد ) . نحطهم في الخلاط الكهربائي او بإستعمال الميكسور و نرحيه حتى يولي سائل (ادا كان الدلاع ماشي حلو زيدي زوج مغارف سكر ولا 3 ) من بعد ضيفي 10 غرام تاع بودرة الشونتي و كملي خلطي بالميكسور حتى تتحصلي على خليك متجانس وناعم .بعدها فرغي الخليط المتحصل عليه في علبة محكمة الاغلاق و ضعيه في المجمد مدة ليلة كاملة .وبعد نخرجه من المجمد ونقلبه ونزينه بالشكولاطة و الكراميل كما موضح في الصورة .حقيقة منعش جداااااا
بما انه راهو موسم الدلاع جبتلكم اليوم وصفة هايلة تاع آيس كريم الدلاع
طريقة التحضير :
-زوج أكواب من الدلاع المجمد (أي نشد الدلاع نقطو ونحطو في علبة ونضعهم فالمجمد ليلة كاملة حتى يجمد ) . نحطهم في الخلاط الكهربائي او بإستعمال الميكسور و نرحيه حتى يولي سائل (ادا كان الدلاع ماشي حلو زيدي زوج مغارف سكر ولا 3 ) من بعد ضيفي 10 غرام تاع بودرة الشونتي و كملي خلطي بالميكسور حتى تتحصلي على خليك متجانس وناعم .بعدها فرغي الخليط المتحصل عليه في علبة محكمة الاغلاق و ضعيه في المجمد مدة ليلة كاملة .وبعد نخرجه من المجمد ونقلبه ونزينه بالشكولاطة و الكراميل كما موضح في الصورة .حقيقة منعش جداااااا