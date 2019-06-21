‏[الحكمة في الحمد عند العطاس]

قال ابن القيم رحمه الله:

زاد المعاد٢/٤٠٠ زاد المعاد٢/٤٠٠

"قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه،التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة،ولهذا شرع له حمد الله على هذه النعمةمع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي حصلت للبدن"