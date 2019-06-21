الحكمة في الحمد عند العطاس

Ma$Ter

Ma$Ter

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‏[الحكمة في الحمد عند العطاس]

قال ابن القيم رحمه الله:

"قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه،
التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة،
ولهذا شرع له حمد الله على هذه النعمة
مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي حصلت للبدن"
📝زاد المعاد٢/٤٠٠
 
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