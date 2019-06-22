الاتحاد التونسي يعلن نفاد تذاكر لقاء أنجولا.. ويشكر جماهير الزمالك

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم السبت، نفاد جميع تذاكر مباراة نسور قرطاج وأنجولا، المقررة الاثنين المقبل بالسويس، في ظل إقبال جماهيري كبير على المواجهة، التي تأتي في إطار المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.



وأبرز الاتحاد التونسي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الدعم الكبير الذي لقيه نجم الزمالك ونسور قرطاج، فرجاني ساسي، منذ حلوله بمصر.



وتابع الاتحاد: "وقد انطلقت حملات التشجيع والمساندة على شبكات التواصل الاجتماعي لفرجاني ساسي، ومن خلاله للمنتخب التونسي، حيث ردد الزملكاوية بصوت واحد (عشانك يا ساسي حجزنا الكراسي)".







ووجه الاتحاد التونسي الشكر للجماهير المصرية، على هذا الدعم المعنوي الكبير.



وكان ساسي قد تألق بشكل واضح مع الزمالك، منذ انضمامه لصفوفه، لكن الإصابة أبعدته عن الفريق في الفترة الأخيرة.



ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الخامسة بالبطولة القارية، إلى جانب أنجولا ومالي وموريتانيا.