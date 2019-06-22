مني السلام على من لست انساهم ان غابوا عن العين في القلب مأواهم
جميع المتواجدين بمنتدى اللمة الجزائرية الغالي من إدارة ومشرفين وأعضاء
اعتذر عن انقطاعي عنكم وعن هذا المنتدى لمدة احسست بانها طويلة جداااااااااا وذلك بسبب ظروفي التي كنت امر بها والحمدلله كما قيل -لا تسأل الطيور لما غادرت اوطانها بل اسأل الظروف التي اجربرتها على الرحيل ولاينقصني سوا شوفتكم وتواصلكم وعبير همسكم يعلم الله بأن مكانتكم بالقلب حتى وان كنت بعيدة عنكم كم اشتقت لهذا المنتدى
آآآسفة عن الانقطاع تمنيت ان اتحكم بالظروف ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
كم أتمنى أن تتسع صفحات منتدانا الغالي حتى تسمح إن اشكر جميع من هم هنا
رسالة شكر لكل من سال عني أثناء غيابي ولكل من احس بغيابي
تحيه طيبه محمله بأروع العطور والزهور
تحيه طيبه أقدمها لكم جميعا
تحيه من القلب أترجمها حروف وعبارات وجمل
شكرا لكل من سأل عنى
وكل من خط حرفا
ووضع نقاطا وجملا فى همسات القلوب
وبعض من معاني الإخوة والصداقة
شكرا وشكرا ما هي إلا قليلة والله بحقكم
أنتم أجمل هديه
وأجمل ما حصلت عليه من هذا المنتدى
أخواني / إخواتي
لن أتوقف عند تلك النقاط
أن لساني لعاجز أمامكم
ولو أنني أوتيت كل بلاغة
وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر
لما كنت بعد القول إلا مقصر
ومعترف بالعجز عن واجب الشكر والاعتذار
أقدم لكم من جديد جزيل الشكر
واعبارات الاعتذار
جزاكم الله خيرا
وشكرا لكم
جميع المتواجدين بمنتدى اللمة الجزائرية الغالي من إدارة ومشرفين وأعضاء
اعتذر عن انقطاعي عنكم وعن هذا المنتدى لمدة احسست بانها طويلة جداااااااااا وذلك بسبب ظروفي التي كنت امر بها والحمدلله كما قيل -لا تسأل الطيور لما غادرت اوطانها بل اسأل الظروف التي اجربرتها على الرحيل ولاينقصني سوا شوفتكم وتواصلكم وعبير همسكم يعلم الله بأن مكانتكم بالقلب حتى وان كنت بعيدة عنكم كم اشتقت لهذا المنتدى
آآآسفة عن الانقطاع تمنيت ان اتحكم بالظروف ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
كم أتمنى أن تتسع صفحات منتدانا الغالي حتى تسمح إن اشكر جميع من هم هنا
رسالة شكر لكل من سال عني أثناء غيابي ولكل من احس بغيابي
تحيه طيبه محمله بأروع العطور والزهور
تحيه طيبه أقدمها لكم جميعا
تحيه من القلب أترجمها حروف وعبارات وجمل
شكرا لكل من سأل عنى
وكل من خط حرفا
ووضع نقاطا وجملا فى همسات القلوب
وبعض من معاني الإخوة والصداقة
شكرا وشكرا ما هي إلا قليلة والله بحقكم
أنتم أجمل هديه
وأجمل ما حصلت عليه من هذا المنتدى
أخواني / إخواتي
لن أتوقف عند تلك النقاط
أن لساني لعاجز أمامكم
ولو أنني أوتيت كل بلاغة
وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر
لما كنت بعد القول إلا مقصر
ومعترف بالعجز عن واجب الشكر والاعتذار
أقدم لكم من جديد جزيل الشكر
واعبارات الاعتذار
جزاكم الله خيرا
وشكرا لكم