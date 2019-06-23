موسى87
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 8 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 169
- النقاط
- 7
- محل الإقامة
- عين وسارة ولاية الجلفة
السلام عليكم و رحمة اللهملاحظة
متوفر مبلغ 370دولار بايونيير مقابل 190 دج ccp
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا ب 70300دج
اقل مبلغ للحجز 50 دولار
المصدر عمل حر
متوفر مبلغ 370دولار بايونيير مقابل 190 دج ccp
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا ب 70300دج
اقل مبلغ للحجز 50 دولار
المصدر عمل حر
بعد الحجز انتظر التاكيد لارسل لك بيانات الدفع
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع
اسم عضوية البائع و الشاري + اسم المنتدى + المبلغ
الدفع عند التاكد عبر مركز البريد
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