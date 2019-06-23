عرض بيع متوفر 370 دولار payoneer مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
موسى87
المبلغ المتاح
370.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
موسى87

موسى87

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
169
النقاط
7
محل الإقامة
عين وسارة ولاية الجلفة
السلام عليكم و رحمة الله
متوفر مبلغ 370دولار بايونيير مقابل 190 دج ccp
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا ب 70300دج
اقل مبلغ للحجز 50 دولار
المصدر عمل حر
ملاحظة
بعد الحجز انتظر التاكيد لارسل لك بيانات الدفع
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع
اسم عضوية البائع و الشاري + اسم المنتدى + المبلغ
الدفع عند التاكد عبر مركز البريد
 

المرفقات

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
118
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق...
 
R

ramzyaboud

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 أوت 2018
المشاركات
22
النقاط
3
العمر
29
محل الإقامة
ام البواقي
الجنس
ذكر
محتاجها ارجوا حجز ب 195 دينار موافق ارجوا الحجز و شكر
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top