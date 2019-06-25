عرض بيع بيع 500 دولار سكريل / نتلر مقابل Baridi Mob / CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
رمزي_23
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
195.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
1,296
النقاط
539
العمر
33
محل الإقامة
Annaba
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 500 دولار سكريل/نتلر مقابل Baridi Mob / CCP
سعر البيع 195 دج
العمولة على الشاري
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر بيع وشراء العملات

ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
اي استفسار يكون في المحادثة وليس في الموضوع

بعد استلام المبلغ التاكيد يكون في الموضوع المتعامل فيه
 
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
85
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق.......
 
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issam euro

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 مارس 2019
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
23
محل الإقامة
سطيف
الجنس
ذكر
ادا كان رصيد نتلر احجز كامل المبلغ و ساعدني في العمولة
 
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adir0405

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 أوت 2017
المشاركات
40
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
setif
السلام عليكم اخي احجز لي 55 دولار نتلر
الدفع سيكون مساءا او غدا
وشكرا
 
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
1,296
النقاط
539
العمر
33
محل الإقامة
Annaba
الجنس
ذكر
وعليكم السلام اخي بنك سكريل فقط
قال adir0405:
السلام عليكم اخي احجز لي 55 دولار نتلر
الدفع سيكون مساءا او غدا
وشكرا
إضغط للتوسيع...
 
5555yousef

5555yousef

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جوان 2019
المشاركات
5
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
ras el oued
الجنس
ذكر
يرجى ارسال المعلومات كي ادفع اليوم وشكرا
 
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