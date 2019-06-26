عرض بيع متوفر 500 دولار يتكوين /eth/xrp/Ltc مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
196.50 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو فعّال ::
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
1,903
النقاط
551
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
متوفر مبلغ 500 دولار BTC /eth/ xrp / ltc للبيع....
سعر الدولار = 196.5 دج

عمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار
سعر ثابت
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد او الموقع 00..
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
130
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق...
 
L

lamcool

:: عضو مُشارك ::
إنضم
29 ديسمبر 2016
المشاركات
178
النقاط
7
العمر
40
محل الإقامة
staoueli
مرحبا اخي مرة اخرى. احجز لي 100$
 
Cryptolish

Cryptolish

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 جوان 2019
المشاركات
10
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
ورقلة
الجنس
ذكر
احجز لي 550$ او اي مبلغ لديك اقل من هذا !!
 
Cryptolish

Cryptolish

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 جوان 2019
المشاركات
10
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
ورقلة
الجنس
ذكر
ارسل لي المعلومات على الخاص
 
obeidasoft

obeidasoft

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 ديسمبر 2018
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
ain beida
الجنس
ذكر
السلام عليكم . اريد ان احجز 500 دولار .
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو فعّال ::
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
1,903
النقاط
551
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
محجوز 550 دولار
تم دفع 170 دولار
تم دفع 100 دولار
متبقي 0
 
L

lamcool

:: عضو مُشارك ::
إنضم
29 ديسمبر 2016
المشاركات
178
النقاط
7
العمر
40
محل الإقامة
staoueli
تم التعامل بنجاح.... شكرا لك و الى تعامل اخر قريب ان شاء الله
 
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