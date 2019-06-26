إلى متى ؟؟

#إبليس رغم كفره لم يتجرأ على #سب ربه بل خاطبه بأدب وأقسم به : "#فبعزتك"*

*أما بعض #شباب اليوم فيسب الله في غضبه ومرحه لا يَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ....*



*كفار قريش عندما أخذوا من كل قبيلة رجلاً وذهبوا ليقتلوا النبي، ظلوا واقفين على باب بيته طول الليل بانتظار أن يخرج لصلاة الفجر.*

*رغم أنهم كانوا قادرين أن يقتحموا البيت من أول لحظة ويهدموه على رأس كل من فيه .. احدهم حاول أن يقترح الفكرة مجرد اقتراح .*

*رد عليه أبو جهل بكل عنف : ( وتقول العرب أنا تسورنا الحيطان و هتكنا ستر بنات محمد !!؟)..*

*كفار قريش كان عندهم الحد الأدنى من النخوة والرجولة ، كانوا يعرفون إن البيت فيه نساء، ولايجوز أن نقتحمه، لايجوز أن نكشف سترهم ،أو تنتهك خصوصيتهم .*

*أبو جهل حينما غضب ، وضرب أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهما )على وجهها طيشاً ، ظل يترجاها و يقول لها : (خبئيها عني ، خبئيها عني) ، أي لاتخبري أحداً .. أي : لا تفضحيني ، ويقول الناس أني ضربت إمرأة .*



*أبو سفيان لما كان كافراً ، خرج مع قافلة من قريش في أرض الروم ، فاستدعاهم هرقل ملك الروم ليسألهم عن محمد..*

*سألهم : هل تتهمونه بالكذب ؟* *هل يغدر ؟ هل يقتل ؟*

*أبو سفيان يقول ( فوالله ، لولا الحياء أن يأثروا علي الكذب لكذبته) .*

*يعني رفض شتم النبي لأنه خاف إذا رجعوا مكة ، يقال إن أبا سفيان كذب خاف على سمعته وهو كافر .*



*العظمة هنا ليست موقف أبو جهل أو موقف أبو سفيان .. العظمة في المجتمع ..المجتمع الجاهلي الكافر كان عنده أخلاق ..وعزة وإنسانية .*

*أما الآن فهناك سفك للدماء وهتك لحرمة البيوت على الملأ ، وتفاخر بقلة الشرف و الدناءة في السلم و الحرب*

*الآن إذا اختلفنا مع مسلم وليس مع كافر ، نتراشق معه بالسب ،* *ونؤلف عنه القصص ،وكلما جاءتنا قصة عمن اختلفنا معه صدقناها*

*ونشرناها عنه وبنينا عليها المواقف .*

*قال الله تعالـي "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم"*

*الدين اخلاق وليس مظاهر...وايات تعلق في جدران البيوت بدون عمل*



منقول

المصدر:

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تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم

في امان الله وحفظه