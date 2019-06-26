إلى متى ؟؟

ماغيكاي تشان
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
#إبليس رغم كفره لم يتجرأ على #سب ربه بل خاطبه بأدب وأقسم به : "#فبعزتك"*
*أما بعض #شباب اليوم فيسب الله في غضبه ومرحه لا يَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ....*
*كفار قريش عندما أخذوا من كل قبيلة رجلاً وذهبوا ليقتلوا النبي، ظلوا واقفين على باب بيته طول الليل بانتظار أن يخرج لصلاة الفجر.*
*رغم أنهم كانوا قادرين أن يقتحموا البيت من أول لحظة ويهدموه على رأس كل من فيه .. احدهم حاول أن يقترح الفكرة مجرد اقتراح .*
*رد عليه أبو جهل بكل عنف : ( وتقول العرب أنا تسورنا الحيطان و هتكنا ستر بنات محمد !!؟)..*
*كفار قريش كان عندهم الحد الأدنى من النخوة والرجولة ، كانوا يعرفون إن البيت فيه نساء، ولايجوز أن نقتحمه، لايجوز أن نكشف سترهم ،أو تنتهك خصوصيتهم .*
*أبو جهل حينما غضب ، وضرب أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهما )على وجهها طيشاً ، ظل يترجاها و يقول لها : (خبئيها عني ، خبئيها عني) ، أي لاتخبري أحداً .. أي : لا تفضحيني ، ويقول الناس أني ضربت إمرأة .*
*أبو سفيان لما كان كافراً ، خرج مع قافلة من قريش في أرض الروم ، فاستدعاهم هرقل ملك الروم ليسألهم عن محمد..*
*سألهم : هل تتهمونه بالكذب ؟* *هل يغدر ؟ هل يقتل ؟*
*أبو سفيان يقول ( فوالله ، لولا الحياء أن يأثروا علي الكذب لكذبته) .*
*يعني رفض شتم النبي لأنه خاف إذا رجعوا مكة ، يقال إن أبا سفيان كذب خاف على سمعته وهو كافر .*
*العظمة هنا ليست موقف أبو جهل أو موقف أبو سفيان .. العظمة في المجتمع ..المجتمع الجاهلي الكافر كان عنده أخلاق ..وعزة وإنسانية .*
*أما الآن فهناك سفك للدماء وهتك لحرمة البيوت على الملأ ، وتفاخر بقلة الشرف و الدناءة في السلم و الحرب*
*الآن إذا اختلفنا مع مسلم وليس مع كافر ، نتراشق معه بالسب ،* *ونؤلف عنه القصص ،وكلما جاءتنا قصة عمن اختلفنا معه صدقناها*
*ونشرناها عنه وبنينا عليها المواقف .*
*قال الله تعالـي "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم"*
*الدين اخلاق وليس مظاهر...وايات تعلق في جدران البيوت بدون عمل*
منقول
المصدر: صفحة في الفيس بوك
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
في امان الله وحفظه
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
#إبليس رغم كفره لم يتجرأ على #سب ربه بل خاطبه بأدب وأقسم به : "#فبعزتك"*
*أما بعض #شباب اليوم فيسب الله في غضبه ومرحه لا يَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ....*
*كفار قريش عندما أخذوا من كل قبيلة رجلاً وذهبوا ليقتلوا النبي، ظلوا واقفين على باب بيته طول الليل بانتظار أن يخرج لصلاة الفجر.*
*رغم أنهم كانوا قادرين أن يقتحموا البيت من أول لحظة ويهدموه على رأس كل من فيه .. احدهم حاول أن يقترح الفكرة مجرد اقتراح .*
*رد عليه أبو جهل بكل عنف : ( وتقول العرب أنا تسورنا الحيطان و هتكنا ستر بنات محمد !!؟)..*
*كفار قريش كان عندهم الحد الأدنى من النخوة والرجولة ، كانوا يعرفون إن البيت فيه نساء، ولايجوز أن نقتحمه، لايجوز أن نكشف سترهم ،أو تنتهك خصوصيتهم .*
*أبو جهل حينما غضب ، وضرب أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهما )على وجهها طيشاً ، ظل يترجاها و يقول لها : (خبئيها عني ، خبئيها عني) ، أي لاتخبري أحداً .. أي : لا تفضحيني ، ويقول الناس أني ضربت إمرأة .*
*أبو سفيان لما كان كافراً ، خرج مع قافلة من قريش في أرض الروم ، فاستدعاهم هرقل ملك الروم ليسألهم عن محمد..*
*سألهم : هل تتهمونه بالكذب ؟* *هل يغدر ؟ هل يقتل ؟*
*أبو سفيان يقول ( فوالله ، لولا الحياء أن يأثروا علي الكذب لكذبته) .*
*يعني رفض شتم النبي لأنه خاف إذا رجعوا مكة ، يقال إن أبا سفيان كذب خاف على سمعته وهو كافر .*
*العظمة هنا ليست موقف أبو جهل أو موقف أبو سفيان .. العظمة في المجتمع ..المجتمع الجاهلي الكافر كان عنده أخلاق ..وعزة وإنسانية .*
*أما الآن فهناك سفك للدماء وهتك لحرمة البيوت على الملأ ، وتفاخر بقلة الشرف و الدناءة في السلم و الحرب*
*الآن إذا اختلفنا مع مسلم وليس مع كافر ، نتراشق معه بالسب ،* *ونؤلف عنه القصص ،وكلما جاءتنا قصة عمن اختلفنا معه صدقناها*
*ونشرناها عنه وبنينا عليها المواقف .*
*قال الله تعالـي "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم"*
*الدين اخلاق وليس مظاهر...وايات تعلق في جدران البيوت بدون عمل*
منقول
المصدر: صفحة في الفيس بوك
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
في امان الله وحفظه