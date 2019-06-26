إلى متى ؟؟

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,409
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

#إبليس رغم كفره لم يتجرأ على #سب ربه بل خاطبه بأدب وأقسم به : "#فبعزتك"*
*أما بعض #شباب اليوم فيسب الله في غضبه ومرحه لا يَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ....*

*كفار قريش عندما أخذوا من كل قبيلة رجلاً وذهبوا ليقتلوا النبي، ظلوا واقفين على باب بيته طول الليل بانتظار أن يخرج لصلاة الفجر.*
*رغم أنهم كانوا قادرين أن يقتحموا البيت من أول لحظة ويهدموه على رأس كل من فيه .. احدهم حاول أن يقترح الفكرة مجرد اقتراح .*
*رد عليه أبو جهل بكل عنف : ( وتقول العرب أنا تسورنا الحيطان و هتكنا ستر بنات محمد !!؟)..*

*كفار قريش كان عندهم الحد الأدنى من النخوة والرجولة ، كانوا يعرفون إن البيت فيه نساء، ولايجوز أن نقتحمه، لايجوز أن نكشف سترهم ،أو تنتهك خصوصيتهم .*

*أبو جهل حينما غضب ، وضرب أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهما )على وجهها طيشاً ، ظل يترجاها و يقول لها : (خبئيها عني ، خبئيها عني) ، أي لاتخبري أحداً .. أي : لا تفضحيني ، ويقول الناس أني ضربت إمرأة .*

*أبو سفيان لما كان كافراً ، خرج مع قافلة من قريش في أرض الروم ، فاستدعاهم هرقل ملك الروم ليسألهم عن محمد..*
*سألهم : هل تتهمونه بالكذب ؟* *هل يغدر ؟ هل يقتل ؟*
*أبو سفيان يقول ( فوالله ، لولا الحياء أن يأثروا علي الكذب لكذبته) .*

*يعني رفض شتم النبي لأنه خاف إذا رجعوا مكة ، يقال إن أبا سفيان كذب خاف على سمعته وهو كافر .*

*العظمة هنا ليست موقف أبو جهل أو موقف أبو سفيان .. العظمة في المجتمع ..المجتمع الجاهلي الكافر كان عنده أخلاق ..وعزة وإنسانية .*

*أما الآن فهناك سفك للدماء وهتك لحرمة البيوت على الملأ ، وتفاخر بقلة الشرف و الدناءة في السلم و الحرب*

*الآن إذا اختلفنا مع مسلم وليس مع كافر ، نتراشق معه بالسب ،* *ونؤلف عنه القصص ،وكلما جاءتنا قصة عمن اختلفنا معه صدقناها*
*ونشرناها عنه وبنينا عليها المواقف .*

*قال الله تعالـي "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم"*
*الدين اخلاق وليس مظاهر...وايات تعلق في جدران البيوت بدون عمل*

منقول
المصدر: صفحة في الفيس بوك

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
في امان الله وحفظه
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,055
النقاط
351
الجنس
أنثى
السلام عليكم
بارك الله فيكي على الموضوع
جعله الله لكي في ميزان حسناتك
في انتظار جديد مواضيعك المميزة
تحياتي لكي​
 
جيهان جوجو

جيهان جوجو

:: عضو شرفي ::
إنضم
24 سبتمبر 2015
المشاركات
6,821
النقاط
851
محل الإقامة
...
الجنس
أنثى
السلام عليكم
معك حق.للاسف الان يعتبرون الشتم والضرب من سمات الرجولة.هداهم الله
بارك الله فيك غاليتي
في امان الله
 
Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أفريل 2016
المشاركات
1,186
النقاط
571
الجنس
ذكر
السلام عليكم
يا اختي أولاً العرب كانوا عندهم الأخلاق و جاء الاسلام ليوجهها الى الطريق الصحيح
اما بالنسبة للكفر و شتم الذات الإلهية فهذه ثقافة دخلت الى المجتمعات لإثبات شخصيه حتى أصبحت عادة
قديماً اذا وجدنا قطعة خبز على الارض نبوسها و نرفعها خشية غضب الله و كانت البركة و النيه الصافية
اما الان فقد حل السخط لما يفعله البعض بغير علم و جهاله و ذلك بسبب التربية المنزلية التي تركزت على المدرسة اكثر منها على اخلاق الطفل و تعاليم ديننا الحنيف
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top