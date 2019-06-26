متوفر مبلغ 251 دولار BTC /eth/ xrp / ltc للبيع....

سعر الدولار = 196.5 دج



الدفع يكون على العملات السريعة الوصول والأقل عمولة



العمولة على المشتري

الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

اقل مبلغ للحجز 50 دولار

سعر ثابت

ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد او الموقع 00..

ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص