imadom
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 14 ماي 2017
- المشاركات
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- النقاط
- 507
- العمر
- 28
- محل الإقامة
- dz
متوفر مبلغ 251 دولار BTC /eth/ xrp / ltc للبيع....
سعر الدولار = 196.5 دج
الدفع يكون على العملات السريعة الوصول والأقل عمولة
العمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 50 دولار
سعر ثابت
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد او الموقع 00..
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص
سعر الدولار = 196.5 دج
الدفع يكون على العملات السريعة الوصول والأقل عمولة
العمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 50 دولار
سعر ثابت
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد او الموقع 00..
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص