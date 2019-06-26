عرض بيع متوفر 251 دولار يتكوين /eth/xrp/Ltc مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
imadom
المبلغ المتاح
251.00 دولار
سعر البيع
196.50 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
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imadom

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
14 ماي 2017
المشاركات
250
النقاط
507
العمر
28
محل الإقامة
dz
متوفر مبلغ 251 دولار BTC /eth/ xrp / ltc للبيع....
سعر الدولار = 196.5 دج

الدفع يكون على العملات السريعة الوصول والأقل عمولة

العمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 50 دولار
سعر ثابت
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد او الموقع 00..
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
130
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق....
 
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C00LD3R

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جوان 2019
المشاركات
3
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
tizi ouzou
الجنس
ذكر
احجز لي 100 دولار من فضلك و الدفع يكون غدا
 
C

C00LD3R

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جوان 2019
المشاركات
3
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
tizi ouzou
الجنس
ذكر
احجز لي 100 دولار بيتكوين يا اخي
 
zoualla

zoualla

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 جوان 2019
المشاركات
2
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
souk ahras
الجنس
ذكر
احجزلي 51 دولار بيتكوين و الدفع يكون غدا ان شاء الله
 
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imadom

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
14 ماي 2017
المشاركات
250
النقاط
507
العمر
28
محل الإقامة
dz
قال zoualla:
احجزلي 51 دولار بيتكوين و الدفع يكون غدا ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
محجوز لك 51 دولار انتظر البيانات من الاشراف
 
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imadom

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
14 ماي 2017
المشاركات
250
النقاط
507
العمر
28
محل الإقامة
dz
قال C00LD3R:
مرحبا هذه اول مرة اشتري من المنتدى ماذا افعل الان
إضغط للتوسيع...
التفاصيل موجودة في المحادثة، بالتوفيق
 
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imadom

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
14 ماي 2017
المشاركات
250
النقاط
507
العمر
28
محل الإقامة
dz
المتبقي
.
.
50 دولار
 
B

btctraider

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جوان 2019
المشاركات
1
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
alger
الجنس
ذكر
احجز لي 50 دولار المتبقية يا اخي
 
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