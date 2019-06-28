رسالة سمية الحاج محمد اليكم

إلى اللمة :

السلام عليكم ورحمة الله

تحية للجميع صغير كبير اخت اخ

معاكم سمية اونبيغسون من بشار احييكم من القول للقول

نتمنى راكم ملاح حبيت نبلغكم انه يوم الاربعاء 3 جويلية 2019

باذن الله يوم التخرج

دعواتكم لي بالتوفيق

اثناء طرح الموضوع

وتقديم المشروع وشرحه واثناء المناقشة

وحنا نتلاقاو ان شاء الله بعد ما نضبط اموري هنا ​