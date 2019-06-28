رسالة سمية الحاج محمد اليكم

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,782
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
إلى اللمة :
السلام عليكم ورحمة الله
تحية للجميع صغير كبير اخت اخ
معاكم سمية اونبيغسون من بشار احييكم من القول للقول
نتمنى راكم ملاح حبيت نبلغكم انه يوم الاربعاء 3 جويلية 2019
باذن الله يوم التخرج
دعواتكم لي بالتوفيق
اثناء طرح الموضوع
وتقديم المشروع وشرحه واثناء المناقشة
وحنا نتلاقاو ان شاء الله بعد ما نضبط اموري هنا
 
Fethi.dz

Fethi.dz

❞ لا خير فيـ كاتمـ علمـ ❝
طاقم الإدارة
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,510
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
كل التوفيق لها وان شاء الله تنال مرتبة الامتياز 🌹
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,696
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
كل التوفيق سمية
اعلى المراتب ان شاء الله
الدعوات علينا والقاطو عليك
يوم 3 جويليه ان شاء الله نسمع خبر مفرح
ربي يسعدك ويفرحنا ويفرح والديك
 
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