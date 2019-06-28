رسالة سمية الحاج محمد اليكم

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 10,782
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
إلى اللمة :
السلام عليكم ورحمة الله
تحية للجميع صغير كبير اخت اخ
معاكم سمية اونبيغسون من بشار احييكم من القول للقول
نتمنى راكم ملاح حبيت نبلغكم انه يوم الاربعاء 3 جويلية 2019
باذن الله يوم التخرج
دعواتكم لي بالتوفيق
اثناء طرح الموضوع
وتقديم المشروع وشرحه واثناء المناقشة
وحنا نتلاقاو ان شاء الله بعد ما نضبط اموري هنا
السلام عليكم ورحمة الله
تحية للجميع صغير كبير اخت اخ
معاكم سمية اونبيغسون من بشار احييكم من القول للقول
نتمنى راكم ملاح حبيت نبلغكم انه يوم الاربعاء 3 جويلية 2019
باذن الله يوم التخرج
دعواتكم لي بالتوفيق
اثناء طرح الموضوع
وتقديم المشروع وشرحه واثناء المناقشة
وحنا نتلاقاو ان شاء الله بعد ما نضبط اموري هنا