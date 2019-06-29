Ma$Ter
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,263
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- تبسة 12
- الجنس
- ذكر
*وجـوب غـسـل الـمـلابــس مـن الـقـيء*
الـلجـنـــة الـدائـمـــة للٳفـتـاء وفـقـﮫـم الـلـه :
(❀) السُّـــ ــــــؤَالُ
⇦ هـل يجب غـسل الملابس التي أصابها الـقيء؟
(❀) الجَـــ ــــــوَابُ
⇦ القـيء نجـس، سـواء كـان مـن صغـير أو كبـير؛ لأنـه طـعام استـحال فـي الجـوف إلـى الفـساد، أشـبه الغائـط والـدم،
☜|• فـإذا أصـاب الـثوب أو غـيره وجـب غـسله بالمـاء مـع الفـرك والعـصر حـتى تـذهب عيـن النجاسـة وتـزول أجـزاؤها وينقـى المـحل،
❍|• والقـيء ينقـض الوضـوء إن كـان كثـيراً فاحـشاً بـأن مـلأ الفـم فأكـثر، أمـا اليـسير دون ذلـك فـلا ينقـض الوضـوء.
❪ ❀ ❫ المصــ⇩⇩ــدر
*ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ【4/193】*
ـ •┈┈•◈◉❒ ❒◉◈•┈┈•
الـلجـنـــة الـدائـمـــة للٳفـتـاء وفـقـﮫـم الـلـه :
(❀) السُّـــ ــــــؤَالُ
⇦ هـل يجب غـسل الملابس التي أصابها الـقيء؟
(❀) الجَـــ ــــــوَابُ
⇦ القـيء نجـس، سـواء كـان مـن صغـير أو كبـير؛ لأنـه طـعام استـحال فـي الجـوف إلـى الفـساد، أشـبه الغائـط والـدم،
☜|• فـإذا أصـاب الـثوب أو غـيره وجـب غـسله بالمـاء مـع الفـرك والعـصر حـتى تـذهب عيـن النجاسـة وتـزول أجـزاؤها وينقـى المـحل،
❍|• والقـيء ينقـض الوضـوء إن كـان كثـيراً فاحـشاً بـأن مـلأ الفـم فأكـثر، أمـا اليـسير دون ذلـك فـلا ينقـض الوضـوء.
❪ ❀ ❫ المصــ⇩⇩ــدر
*ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ【4/193】*
ـ •┈┈•◈◉❒ ❒◉◈•┈┈•