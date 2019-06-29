وجـوب غـسـل الـمـلابــس مـن الـقـيء

الـلجـنـــة الـدائـمـــة للٳفـتـاء وفـقـﮫـم الـلـه

ــــــؤَالُ السُّـــــــــؤَالُ

ــــــوَابُ الجَـــــــــوَابُ

المصــ⇩⇩ــدر

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ【4/193】

(❀)⇦ هـل يجب غـسل الملابس التي أصابها الـقيء؟(❀)⇦ القـيء نجـس، سـواء كـان مـن صغـير أو كبـير؛ لأنـه طـعام استـحال فـي الجـوف إلـى الفـساد، أشـبه الغائـط والـدم،☜|• فـإذا أصـاب الـثوب أو غـيره وجـب غـسله بالمـاء مـع الفـرك والعـصر حـتى تـذهب عيـن النجاسـة وتـزول أجـزاؤها وينقـى المـحل،❍|• والقـيء ينقـض الوضـوء إن كـان كثـيراً فاحـشاً بـأن مـلأ الفـم فأكـثر، أمـا اليـسير دون ذلـك فـلا ينقـض الوضـوء.❪ ❀ ❫ـ •┈┈•◈◉❒❒◉◈•┈┈•