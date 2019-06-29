وجـوب غـسـل الـمـلابــس مـن الـقـيء

Ma$Ter

Ma$Ter

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*📌وجـوب غـسـل الـمـلابــس مـن الـقـيء*


🔹 الـلجـنـــة الـدائـمـــة للٳفـتـاء وفـقـﮫـم الـلـه :


(❀) السُّـــ❓ ــــــؤَالُ


⇦ هـل يجب غـسل الملابس التي أصابها الـقيء؟

(❀) الجَـــ ✅ ــــــوَابُ


⇦ القـيء نجـس، سـواء كـان مـن صغـير أو كبـير؛ لأنـه طـعام استـحال فـي الجـوف إلـى الفـساد، أشـبه الغائـط والـدم،


☜|• فـإذا أصـاب الـثوب أو غـيره وجـب غـسله بالمـاء مـع الفـرك والعـصر حـتى تـذهب عيـن النجاسـة وتـزول أجـزاؤها وينقـى المـحل،


❍|• والقـيء ينقـض الوضـوء إن كـان كثـيراً فاحـشاً بـأن مـلأ الفـم فأكـثر، أمـا اليـسير دون ذلـك فـلا ينقـض الوضـوء.


❪ ❀ ❫ المصــ⇩⇩ــدر 📥
*📚ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ【4/193】*


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