العاشق و المتدين

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 10,787
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم احبتي في اللمة المباااركة
المتكلمون في العشق في الفايسبوك افضل من المتكلمون باسم الدين ـ لأن
العاشقون يعرفون العشق اما اكثر المتدينون لا يفقهون من الدين إلا الثرثرة
و الطحننة و الجعجعة ـ قريب نتقيا من جد الفايسبوك لعنة الله
عليك يا مخترعه فضحتنا و فضحت اننا لا نفقه الكثير من ديننا
ليتك جعلت الحديث فيه عن السنغال و كاس افريقيا و اقفلت
كل مدعي التدين مغال ثرثار متتبع و تابع للرجال لا لسيدنا
النبي صلى الله عليه و سلم و هدي اسيادنا الصحابة رضوان الله
عليهم جميعا ـ للاسف تفلسفنا حتى نسينا الاصل و لم ندرك
ان صلاتنا باطلة لأننا بلا طهارة لأننا اشتغلنا بالقيل و
القال و كثرة الجدال الذي لا يسمن و لا يغني
من جوع ـ الدين واااااضح و سااااااهل ما كان لاه
تعيي روحك النبي تركنا على المجحجة البيضا يعني كي توقف
في طرفها تشوف نهايتها واااضحة مافيهاش فيراجات
و لا حدورات و عقبات يعني طريق مسطحة و واااضحة
و بااايبة ق لي بغى يهمل روحه ـ في الاخير نهار نطلق
الفايسبوك عرفوا بلي بسبب الثرثرة تاع اللي
حاسبين الدين سلعة بيع اشري و ليس بسبب العاشقين
المتكلمون في العشق في الفايسبوك افضل من المتكلمون باسم الدين ـ لأن
العاشقون يعرفون العشق اما اكثر المتدينون لا يفقهون من الدين إلا الثرثرة
و الطحننة و الجعجعة ـ قريب نتقيا من جد الفايسبوك لعنة الله
عليك يا مخترعه فضحتنا و فضحت اننا لا نفقه الكثير من ديننا
ليتك جعلت الحديث فيه عن السنغال و كاس افريقيا و اقفلت
كل مدعي التدين مغال ثرثار متتبع و تابع للرجال لا لسيدنا
النبي صلى الله عليه و سلم و هدي اسيادنا الصحابة رضوان الله
عليهم جميعا ـ للاسف تفلسفنا حتى نسينا الاصل و لم ندرك
ان صلاتنا باطلة لأننا بلا طهارة لأننا اشتغلنا بالقيل و
القال و كثرة الجدال الذي لا يسمن و لا يغني
من جوع ـ الدين واااااضح و سااااااهل ما كان لاه
تعيي روحك النبي تركنا على المجحجة البيضا يعني كي توقف
في طرفها تشوف نهايتها واااضحة مافيهاش فيراجات
و لا حدورات و عقبات يعني طريق مسطحة و واااضحة
و بااايبة ق لي بغى يهمل روحه ـ في الاخير نهار نطلق
الفايسبوك عرفوا بلي بسبب الثرثرة تاع اللي
حاسبين الدين سلعة بيع اشري و ليس بسبب العاشقين