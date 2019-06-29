العاشق و المتدين

السلام عليكم احبتي في اللمة المباااركة

المتكلمون في العشق في الفايسبوك افضل من المتكلمون باسم الدين ـ لأن

العاشقون يعرفون العشق اما اكثر المتدينون لا يفقهون من الدين إلا الثرثرة

و الطحننة و الجعجعة ـ قريب نتقيا من جد الفايسبوك لعنة الله

عليك يا مخترعه فضحتنا و فضحت اننا لا نفقه الكثير من ديننا

ليتك جعلت الحديث فيه عن السنغال و كاس افريقيا و اقفلت

كل مدعي التدين مغال ثرثار متتبع و تابع للرجال لا لسيدنا

النبي صلى الله عليه و سلم و هدي اسيادنا الصحابة رضوان الله

عليهم جميعا ـ للاسف تفلسفنا حتى نسينا الاصل و لم ندرك

ان صلاتنا باطلة لأننا بلا طهارة لأننا اشتغلنا بالقيل و

القال و كثرة الجدال الذي لا يسمن و لا يغني

من جوع ـ الدين واااااضح و سااااااهل ما كان لاه

تعيي روحك النبي تركنا على المجحجة البيضا يعني كي توقف

في طرفها تشوف نهايتها واااضحة مافيهاش فيراجات

و لا حدورات و عقبات يعني طريق مسطحة و واااضحة

و بااايبة ق لي بغى يهمل روحه ـ في الاخير نهار نطلق

الفايسبوك عرفوا بلي بسبب الثرثرة تاع اللي

حاسبين الدين سلعة بيع اشري و ليس بسبب العاشقين