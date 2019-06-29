حفاوة المصريين بالجزائريين في مصر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،المصريون يحبوا الجزائريين، وإياك تعتقد غير كده، "مصر والجزائر .. خاوة خاوة". تحياتي لكل أهل الجزائر الغاليين، ولي الفخر والشرف دائما أني ولدت على أرض الجزائر وبين ناسها الطيبين، عرفهم أهلي طيبين، وعرفتهم أنا كذلك طيبين، "راني نحبكم بزاف"، حفظكم الله، ولا تنسوا مشاركة هذه الفيديوهات بين اصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي.