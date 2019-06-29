حفاوة المصريين بالجزائريين في مصر

م

مصري مواليد الجزائر

:: عضو مُشارك ::
إنضم
8 أوت 2006
المشاركات
336
النقاط
13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

المصريون يحبوا الجزائريين، وإياك تعتقد غير كده، "مصر والجزائر .. خاوة خاوة". تحياتي لكل أهل الجزائر الغاليين، ولي الفخر والشرف دائما أني ولدت على أرض الجزائر وبين ناسها الطيبين، عرفهم أهلي طيبين، وعرفتهم أنا كذلك طيبين، "راني نحبكم بزاف"، حفظكم الله، ولا تنسوا مشاركة هذه الفيديوهات بين اصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي.





 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,855
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بك اخي واخوتنا المصريين
نحن شعب واحد خاوة خاوة
 
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