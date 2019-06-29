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اسد غبي ولكنه وجد ثور أغبى منه
كاتب الموضوع
ناصر dz
تاريخ النشر
اليوم على 20:26
ناصر dz
:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
2,915
النقاط
666
الجنس
ذكر
اليوم على 20:26
#1
HAMZA USMA
:: عضو مَلكِي ::
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,101
النقاط
1,566
العمر
25
محل الإقامة
بنو زيري &آشير &971م
الجنس
ذكر
منذ 31 دقيقة
#2
وجد ضالته
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المنتديات
قسم الصحة والحياة
منتدى عالم الحيوانات والطيور والنباتات
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