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الا بتسامة هى اللغة العالمية الوحيدة التى يفهمها كل البشر
كاتب الموضوع
ناصر dz
تاريخ النشر
منذ 14 دقيقة
ناصر dz
:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
2,927
النقاط
666
الجنس
ذكر
منذ 14 دقيقة
#1
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