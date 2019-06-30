فائدة صحية.

عبدالرؤوف
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لماذا ينبغي عليك أن تضع عملة معدنية في الثلاجة قبل السفر؟
إذا سافـرت أنت و عائلتك وقـدر الله و انقطعت الكهرباء علـى بيتـكـ ومؤكـد ان الثلاجـات فيهـا لحـوم بأنواعها فمـن الطبيعـي انهـا سـتذوب وتفسـد وتتعفـن ، وبعـد رجـوع التيار الكهـربائـي سـوف تتجمـد مـرة أخـرى وكـل ذلك وأنت لاتعلم مـاذا حـدث !!
وإذا رجعت بالسلامـة فستقـوم بإستخـدام اللحوم وطبخهـا وهـي فاسـده وقـد تتسبب بضـرر وتـسمم لاقـدر الله !!؟
*فمـا هـو الحـل* :
قبـل السفـر تضع قطعـة نقـود معدنيـة فـوق كـوب مـاء مجمـد وتضعهـا داخـل المجمد
فإذا عـدت مـن السفـر ووجـدت القطعـة المعدنيـة أسفـل الكـوب فمعنـى ذلك أن الكهربـاء انقطعت وذاب محتـوى المجمدة بمـا فيهـا كـوب المـاء واصبحت العملـة فـي قـاع الكـوب..
أمـا إذا وجدت العملـة علـى وضعهـا فـوق المـاء المجمـد أعلـى الكـوب فمعنـى ذلك أن الوضـع سليـم ومـا فـي المجمدة صالـح للإستخـدام..