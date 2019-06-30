هل هناك من يشخص حالتي

السلامعليكم ورحمةالله وبركاته اخوتي منذ حوالي ساعة كنت أشاهد اليوتيوب وقعت عيني على فيديو الرقية شرعية قلت لاستمع اليه أغمضت عينيا وبعد لحظات بدأت ترتجفان بسرعة بدون إرادتي وبدأ قلبي يدق سريعا ثم أحسست بضيق شديد في صدري وكان شيئا ما بداخلي يريد الصراخ كما أحسست بتنميل في قدماي خاصة رجلي اليسرى لحد اللحظة لم يزل أحسست بخوف رهيب ولم استطع إكمال للفيديو لماذا يا ترى ارجو لمن لديه معلومة أن لا يبخل على