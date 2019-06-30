هل هناك من يشخص حالتي

الوهم

الوهم

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
94
النقاط
9
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلامعليكم ورحمةالله وبركاته اخوتي منذ حوالي ساعة كنت أشاهد اليوتيوب وقعت عيني على فيديو الرقية شرعية قلت لاستمع اليه أغمضت عينيا وبعد لحظات بدأت ترتجفان بسرعة بدون إرادتي وبدأ قلبي يدق سريعا ثم أحسست بضيق شديد في صدري وكان شيئا ما بداخلي يريد الصراخ كما أحسست بتنميل في قدماي خاصة رجلي اليسرى لحد اللحظة لم يزل أحسست بخوف رهيب ولم استطع إكمال للفيديو لماذا يا ترى ارجو لمن لديه معلومة أن لا يبخل على
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,861
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ربما عندك عين اختي عادي واصلي سماع الرقية كي يفض الفيديو تزول الاعراض وترتاحي
انا هاذ الفيديوات عايشة بيهم
من سنوات نسمعهم والحمد لله
كاين راقي اسمو ابو ايمان مليح بزاف فيديواتو نتبعهم..كاين راقي اسمو عابر سبيل تاني عندو رقيات وبرامج طبقت منهم الكثير...
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,717
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
هذه اضنها اعراض العين او التابعة
كان عليك بعدها الذهاب الى راقي لاستكمال الرقيه لو كان بامكانك
والله اعلم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top