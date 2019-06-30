ارضيات سيراميك بشكل مغاير للمالوف

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
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- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
رواد وزوار منتدى بيتي موهبتي
اليوم جبتلكم صور لارضيات سيراميك بشكل مبتكر وجميل جدا
تعتمد هذه الطريقة على حجمين مختلفين من قطع السيراميك حجم كبير مهما كان الحجم
والقطعة الاخرى حجم 10 سم مربع
من الاحسن تكون القطع الكبيرة بلون واحد
ومن الاحسن تكون القطع الصغيره بلون مغاير تماما بشرط يكون التناسق بينهما
اما التركيب الاحسن هو التركيب الجانبي
يمكن عمل كل الاماكن بهذا الشكل
صالون او غرف او مطبخ او حمام
اخترت لكم صور متداوله في المواقع على الشبكة العنكبوتية
اتمنى ان تنال اعجابكم
انتضرونا في مواضيع اخرى
#sami44
رواد وزوار منتدى بيتي موهبتي
اليوم جبتلكم صور لارضيات سيراميك بشكل مبتكر وجميل جدا
تعتمد هذه الطريقة على حجمين مختلفين من قطع السيراميك حجم كبير مهما كان الحجم
والقطعة الاخرى حجم 10 سم مربع
من الاحسن تكون القطع الكبيرة بلون واحد
ومن الاحسن تكون القطع الصغيره بلون مغاير تماما بشرط يكون التناسق بينهما
اما التركيب الاحسن هو التركيب الجانبي
يمكن عمل كل الاماكن بهذا الشكل
صالون او غرف او مطبخ او حمام
اخترت لكم صور متداوله في المواقع على الشبكة العنكبوتية
اتمنى ان تنال اعجابكم
انتضرونا في مواضيع اخرى
#sami44