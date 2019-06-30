ارضيات سيراميك بشكل مغاير للمالوف

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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10 ديسمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

رواد وزوار منتدى بيتي موهبتي

اليوم جبتلكم صور لارضيات سيراميك بشكل مبتكر وجميل جدا

تعتمد هذه الطريقة على حجمين مختلفين من قطع السيراميك حجم كبير مهما كان الحجم
والقطعة الاخرى حجم 10 سم مربع
من الاحسن تكون القطع الكبيرة بلون واحد
ومن الاحسن تكون القطع الصغيره بلون مغاير تماما بشرط يكون التناسق بينهما

اما التركيب الاحسن هو التركيب الجانبي

يمكن عمل كل الاماكن بهذا الشكل
صالون او غرف او مطبخ او حمام

اخترت لكم صور متداوله في المواقع على الشبكة العنكبوتية

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اتمنى ان تنال اعجابكم
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