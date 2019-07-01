اجعـــل بيتك مختلفـــا 2

soma Tra

soma Tra

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 ماي 2019
المشاركات
15
النقاط
3
العمر
21
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى

108940
صبــــــــــــــاحكم/ مســــاءكم
فــــــل و جـــوري

أولا شكرا لكــم تفاعل في الموضوع السابق
اليوم سأضع رسم بجانب الدرج



108942

مؤخرا ظهرت ظاهرة الرسم على الدرج أو بجانبه
خــاصة مع استعمال كلمات محفزة
فالدرج يشير الى علامة النجاح و التفوق
مثـــال:

108939

استعمـــال عناوين كتب مفيد ايضا
مع هذا من الأفضل أن تكون بالانجليزية
فالعربية هي لغة القرآن و لا يجدر بنا كتابتها في مكان سندوس عليه


108952

108953

108957


لكن يبقى الرسم البسيط هو الأفضل
لأنه مهما مر الزمن فلا يذهب رونقه أو وقته
خاصة اذا كانت الرسومات عبارة عن ظل

108961


108945

108946


108956

بالطبع الألوان ايضا مهمة
فهي تظهر مدى حيوية البيت
وتجعلك تشعر بالراحة خاصة الألوان البـــاردة

108959




حتى ان لم تستعمل الرسم يمكنك أن تبدع في وضع
سيراميك "فايونس"



108947

108949


أتمنى أن تستمعتوا و هناك أيضا العديد من التصاميم التي لم أضعها
يمكنك أن تجدوها بسهولة على النت

أراكم في موضوع اخر بإذن الله





108960

 

المرفقات

يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top