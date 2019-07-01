اجعـــل بيتك مختلفـــا 2

soma Tra
:: عضو منتسِب ::
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صبــــــــــــــاحكم/ مســــاءكم
فــــــل و جـــوري
أولا شكرا لكــم تفاعل في الموضوع السابق
اليوم سأضع رسم بجانب الدرج
مؤخرا ظهرت ظاهرة الرسم على الدرج أو بجانبه
خــاصة مع استعمال كلمات محفزة
فالدرج يشير الى علامة النجاح و التفوق
مثـــال:
استعمـــال عناوين كتب مفيد ايضا
مع هذا من الأفضل أن تكون بالانجليزية
فالعربية هي لغة القرآن و لا يجدر بنا كتابتها في مكان سندوس عليه
لكن يبقى الرسم البسيط هو الأفضل
لأنه مهما مر الزمن فلا يذهب رونقه أو وقته
خاصة اذا كانت الرسومات عبارة عن ظل
بالطبع الألوان ايضا مهمة
فهي تظهر مدى حيوية البيت
وتجعلك تشعر بالراحة خاصة الألوان البـــاردة
حتى ان لم تستعمل الرسم يمكنك أن تبدع في وضع
سيراميك "فايونس"
أتمنى أن تستمعتوا و هناك أيضا العديد من التصاميم التي لم أضعها
يمكنك أن تجدوها بسهولة على النت
أراكم في موضوع اخر بإذن الله
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