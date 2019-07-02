بطء ضربات القلب وقله خفقانه أزمة صحية خطيرة.. اعرف الأسباب والأعراض





كما توجد العديد من العوامل وانماط الحياه الخاطئة التى تؤثر على صحة القلب وخفقانه وهى:



ينبض القلب ويخفق كعلامة على الحياة ولضخ الدم إلى كافة أنحاء الجسم، وحين يبطء خفقان القلب وتقل ضرباته تكون هناك مشكلة صحية كبيرة، يخفق القلب الطبيعى في حالة الراحة بين 60 إلى 100 خفقة في الدقيقة وفي حالة الإصابة ببطء القلب، ينبض بمعدل أقل من 60 خفقة في الدقيقة، حسبما ذكر موقع" mayoclinic".- تلف أنسجة القلب المرتبطة بالشيخوخة.- تلف أنسجة القلب الناجم عن مرض القلب أو النوبة القلبية.- وجود عيوب خلقيه بالقلب.- التهاب عضلة القلب.- قصور الغدة الدرقية .- اختلال المواد الكيميائية في الدم مثل البوتاسيوم أو الكالسيوم.- انقطاع النفس المتكرر أثناء النوم .- الحمى الروماتيزمية .- ارتفاع ضغط الدم.- التدخين.- الإفراط في تناول الكحوليات.- تعاطي المخدرات.- القلق والإجهاد النفسي.