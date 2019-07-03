صناعة الوعي:

بعض الشخصيات لا تقدر على الفرح، وتجد صعوبة في تجاوز التفاصيل الصغيرة، من اجل أهداف عليا، حتى وان دخلت الجنة اشتكت واحتجت على وجود البعض فيها، كانت تتوقع دخولهم النار .

مخ الهدرة: يجب ان لا نشيطن الوضع، ولا نتكلم من منطلق اننا ملائكة .