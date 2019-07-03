سعد606
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- 85
- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
صناعة الوعي:
بعض الشخصيات لا تقدر على الفرح، وتجد صعوبة في تجاوز التفاصيل الصغيرة، من اجل أهداف عليا، حتى وان دخلت الجنة اشتكت واحتجت على وجود البعض فيها، كانت تتوقع دخولهم النار.
مخ الهدرة: يجب ان لا نشيطن الوضع، ولا نتكلم من منطلق اننا ملائكة.
بعض الشخصيات لا تقدر على الفرح، وتجد صعوبة في تجاوز التفاصيل الصغيرة، من اجل أهداف عليا، حتى وان دخلت الجنة اشتكت واحتجت على وجود البعض فيها، كانت تتوقع دخولهم النار.
مخ الهدرة: يجب ان لا نشيطن الوضع، ولا نتكلم من منطلق اننا ملائكة.