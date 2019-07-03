إذا تركت فنجان قهوتك وعدت إليه بعد فترة، حتمًا سيبرد !

تمامًا كالغضب اتركه فترة حتى يهدأ، ثم عاتب الآخرين على ما فعلوه معك







لا تكن اليوم من الشامتين فتصبح غداً من المبتلين!»









أمارس التجاهل في حياتي كثيرا

ولا أخجل من هذا الاعتراف ..

لأن اهتمامي لا أمنحه إلا لمن يستحقه







حقيقة علميہ :



عندما يبگي الإنسان تگون أول دمعہ

من العين اليسار فـ سببہا الحزن

أما من العين اليمين فـ سببہا السعاده







سألت أنثى :من هو الرجل ب نظرك ؟

فقالت :من كان ناصح لي وليس معاقب

ومن كان واثق بي وليس مراقب

ومن كان رجلاً لي وليس علي







«تحتاج الى 5 دقائق لتعطي الاخرين انطباعا عنك ولكن قد تمضي

عمرك كله لتغير ذلك الانطباع، تذكّر هذه الجملة عندما تلتقي أشخاصًا جدد!»









من يسأل عنك باسٺمرار هو من يسٺحق مكانه خاصه في

قلبكك عذرا للبقية ف المعاملة بـ المثل

و تجبركك ظروفك على الصمت معهم فيظنون انك لم تعد تُطيقهم











سُئل حكيم ذآت مرة : مآهو أجمل شيء قد رأيته ؟

فقآل :

لم ارى اجمل من شخص

رأى جميع عيوبي ومآزآل يُحبني













حين يتعمد الاخرين فهمك بطريقة خاطئة لا ترهق نفسك بالتبرير

.. فقط ادر ظهرك واستمتع بالحياة.









علمتني الحياة

ان اجعل قلبي مدينه بيوتها الحب

وطرقاتها التسامح فأجمل هندسه في

الحياه هي

بناء جسر من الامل فوق بحر من اليأس











العتآب المستمر يفقدك كرآمتگ

قبل أن تصل / لھدفگ !

فقط حآفظ على مَ تبقى منھآ

و إرحل بِ ( صمت )'

كـــلام جميــــل













ابتسم : عندما تجلس مع عائلتك ..

فهناك من يتمنى عائلة ..

ابتسم : عندما تذهب إلى عملك ..

فالكثير ما زال يبحث عن وظيفة..

ابتسم : لأنك بصحة وعافية ..

فهناك من المرضى من يتمنى أن

يشتريها بأغلى الأثمان ..

ابتسم : لأنك حي ترزق ..

فالأموات يتمنون الحياة ليعملوا

صالحا .

ابتسم : لأنك بأمان ..

وغيرك يتمناه

واحمد الله علي كل شي











إقرأها ليس ﻷنها رائعة بل ﻷنك سترتاح كثيرا عندما تقرأها