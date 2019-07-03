السلام عليكم حبابي ان شاء الله تكونو بخير والله توحشتكم وتوحشت اللمة بزاف بزاف واللهانا بشرى وعضويتي هيا Asseli Queen مرانيش ندخل بسبب ني نسيت كلمة السر راني بدلتها في مارس وكي جيت ندخل معييت نتفكر ووالو والله وبروبلام gmail ليمسجلا بيه فيه نمرو قديم مرانيش نستعمله علابيها كيدرت نسيت كلمة مرور مغاديش نجم نعرف مودباس جديد علابيها جيت هنا وقلت باغيا من الادارة ترجعلي عضويتي ونبدله gmail جديد ومنجم نفرط فيه راه عندي من 2013 ارجو المساعدة