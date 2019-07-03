مشكلتي استرجاع عضويتي 😭😭😭

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
640
النقاط
51
السلام عليكم حبابي ان شاء الله تكونو بخير والله توحشتكم وتوحشت اللمة بزاف بزاف والله
انا بشرى وعضويتي هيا Asseli Queen مرانيش ندخل بسبب ني نسيت كلمة السر راني بدلتها في مارس وكي جيت ندخل معييت نتفكر ووالو والله وبروبلام gmail ليمسجلا بيه فيه نمرو قديم مرانيش نستعمله علابيها كيدرت نسيت كلمة مرور مغاديش نجم نعرف مودباس جديد علابيها جيت هنا وقلت باغيا من الادارة ترجعلي عضويتي ونبدله gmail جديد ومنجم نفرط فيه راه عندي من 2013 ارجو المساعدة 😭😭😭
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
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محل الإقامة
algeria
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همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفات
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29 ماي 2011
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محل الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
السلام عليكم
يا مهبولة مشي قلتلك تواصلي معاهم فيس😑😑
حتى على الأقل كي تديري ايمايل جديد تمديهولهم يبدلوه مع القديم
 
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