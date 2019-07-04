Ma$Ter
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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(( بَيَانُ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا ))
عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ : (( الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ . فَقَالَ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ . قَالَ : قَوْلُ الزُّورِ . أَوْ قَالَ : شَهَادَةُ الزُّورِ ))
متفق عليه : (5977-88)
شهادةُ الزُّورِ : الشَّهادةُ الكاذبةُ المخالِفةُ للواقِعِ .
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عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ : (( الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ . فَقَالَ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ . قَالَ : قَوْلُ الزُّورِ . أَوْ قَالَ : شَهَادَةُ الزُّورِ ))
متفق عليه : (5977-88)
شهادةُ الزُّورِ : الشَّهادةُ الكاذبةُ المخالِفةُ للواقِعِ .
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