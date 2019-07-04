(( بَيَانُ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا ))

الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ . فَقَالَ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ . قَالَ : قَوْلُ الزُّورِ . أَوْ قَالَ : شَهَادَةُ الزُّورِ ))

متفق عليه : (5977-88)

شهادةُ الزُّورِ : الشَّهادةُ الكاذبةُ المخالِفةُ للواقِعِ . شهادةُ الزُّورِ : الشَّهادةُ الكاذبةُ المخالِفةُ للواقِعِ .

عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ : ((‏-----------------------------------​