بَيَانُ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا

Ma$Ter

Ma$Ter

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👈 (( بَيَانُ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا ))

▪عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ : (( الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ . فَقَالَ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ . قَالَ : قَوْلُ الزُّورِ . أَوْ قَالَ : شَهَادَةُ الزُّورِ ))

📚 متفق عليه : (5977-88)

▫شهادةُ الزُّورِ : الشَّهادةُ الكاذبةُ المخالِفةُ للواقِعِ .
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