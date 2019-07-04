أخي الكريم أختي الفاضلةثلاثة أمور احرصوا عليها .. كلما زادت الصدقة زاد الرِّزق ..و كلما زاد الخشوع في الصلاة زادت السعادة .و كلما زاد برُّ الوالدين زاد التوفيق في الحياةألقِ السَّلامردِّد مع الآذانحافظ على الصلاهحصن نفسكابتسم للناسإحفظ شيئاً مِن السورتصدقسبّحإستغفركبِّرصُم- صلي على النبييا انسان علق قلبك بالآخرة فالدنيا لا تدوم.ذكر من حولك بالله .... !! "ليست القروبات مجموعة أسماء فقط وإنما : كتلة قلوب ... تقودها قيميامن تقرئ ... اكتب ما شئتِ صلاه على النبي الاكرم او استغفاراً او تسبيحا ستجده في ميزان حسناتك بالاخره ان شاء الله​