آڸعيۉن آڸسۉد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 جويلية 2019
- المشاركات
- 15
- النقاط
- 3
- العمر
- 15
- محل الإقامة
- بلد المليون ونصف مليون شهيد 💖
- الجنس
- أنثى
أخي الكريم أختي الفاضلة
ثلاثة أمور احرصوا عليها .. كلما زادت الصدقة زاد الرِّزق ..و كلما زاد الخشوع في الصلاة زادت السعادة .
و كلما زاد برُّ الوالدين زاد التوفيق في الحياة
ألقِ السَّلام
ردِّد مع الآذان
حافظ على الصلاه
حصن نفسك
ابتسم للناس
إحفظ شيئاً مِن السور
تصدق
سبّح
إستغفر
كبِّر
صُم
- صلي على النبي
يا انسان علق قلبك بالآخرة فالدنيا لا تدوم.
ذكر من حولك بالله .... !! "ليست القروبات مجموعة أسماء فقط وإنما : كتلة قلوب ... تقودها قيم
يامن تقرئ ... اكتب ما شئتِ صلاه على النبي الاكرم او استغفاراً او تسبيحا ستجده في ميزان حسناتك بالاخره ان شاء الله
ثلاثة أمور احرصوا عليها .. كلما زادت الصدقة زاد الرِّزق ..و كلما زاد الخشوع في الصلاة زادت السعادة .
و كلما زاد برُّ الوالدين زاد التوفيق في الحياة
ألقِ السَّلام
ردِّد مع الآذان
حافظ على الصلاه
حصن نفسك
ابتسم للناس
إحفظ شيئاً مِن السور
تصدق
سبّح
إستغفر
كبِّر
صُم
- صلي على النبي
يا انسان علق قلبك بالآخرة فالدنيا لا تدوم.
ذكر من حولك بالله .... !! "ليست القروبات مجموعة أسماء فقط وإنما : كتلة قلوب ... تقودها قيم
يامن تقرئ ... اكتب ما شئتِ صلاه على النبي الاكرم او استغفاراً او تسبيحا ستجده في ميزان حسناتك بالاخره ان شاء الله