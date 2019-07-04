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آڸعيۉن آڸسۉد

آڸعيۉن آڸسۉد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 جويلية 2019
المشاركات
15
النقاط
3
العمر
15
محل الإقامة
بلد المليون ونصف مليون شهيد 💖
الجنس
أنثى
أخي الكريم أختي الفاضلة
ثلاثة أمور احرصوا عليها .. كلما زادت الصدقة زاد الرِّزق ..و كلما زاد الخشوع في الصلاة زادت السعادة .
و كلما زاد برُّ الوالدين زاد التوفيق في الحياة

ألقِ السَّلام
ردِّد مع الآذان
حافظ على الصلاه
حصن نفسك
ابتسم للناس
إحفظ شيئاً مِن السور
تصدق
سبّح
إستغفر
كبِّر
صُم
- صلي على النبي
يا انسان علق قلبك بالآخرة فالدنيا لا تدوم.
ذكر من حولك بالله .... !! "ليست القروبات مجموعة أسماء فقط وإنما : كتلة قلوب ... تقودها قيم
❤❤❤❤
يامن تقرئ ... اكتب ما شئتِ صلاه على النبي الاكرم او استغفاراً او تسبيحا ستجده في ميزان حسناتك بالاخره ان شاء الله​
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,741
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
اللهم صلي وسلم على الحبيب المصطفى
بورك فيك وجعل الله ما كتبتي في ميزان الحسنات
لا تحرمينا من مشاركاتك
لك التقدير
 
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