عند الفشـــــل



عند الرحيــــــل



عند الشعور بالألــم









عند نهايـة كل شي ..

عندما لاتسيــر الحياة كما نشـآء

عندما تعاندنا الدنيـــآ

عندما لايحالفنا الح‘ـظ



عندما يتخلى عنـآ من نح‘ـب



دائمـاً نفقـد الأمل ..

نستسلـم للأح‘ــزآن ..

ننسى الأحـــلآم ..

نصاحب الأوهـآم ..



لم‘ـآذآ ؟!



أليـس بعد كل دمع‘ـة بسم‘ـة

وبعد الفرآق لقـآء

هـكذا هي الدنيـآ





علينـآ أن نح‘ـيـآهـآ

ح‘ـزن وفــــــرح

نج‘ـاح وفشــــل

دمع‘ـة و بسم‘ــة







عليك

أن تذوق طعم الدمـع لتشعر بعذوبـةالابتسـآم‘ـة

عليـك

أن تتعـب لتقدر قيم‘ـة الراح‘ـة

عليـك

أن تفشـل كي تتعلم كيف تصل للنج‘ـاح

عند وقوعك فلتقف وتـكمل مشوآرك

وأن كـآن مليئاً بالأشـوآك

فلتدس عليهـا وازرع مـكآنها الأزهــآر

وتـكون ثمارها الح‘ـب والنج‘ـاح

أن مشآكل الحياة كثيرة ولن يحلها

البـكآء والاستسلـآم



أن رحل عنـك غ‘ـآلٍ فلتتذكـره



ولتحيـآ من أجلــــﮧ

إن تركك ح‘ـبيـب فلتنسـآه

وأعلمــﮧ بأنــﮧ الخ‘ـاسر

أن جرحك قريب فلتضمد جراح‘ـك

ولا تنتظر شيء من أح‘ـد

أن فشلت مرة أثبت لهم أنك

نـــآجح

!!

أن أبـكتك

الدنيا يوماً ونزلت دموعك بغـزارة

لاتظن هذا ضعـف !!

فلتعلم أن دموعك دليــل على أنـك

إنسان ذو مشـآع‘ـر

لا تخجلك دموعـهآ يوماً

ولـكن !! لاتعطيها لمن لا يستح‘ـقهـآ



أن سكنتك الآلآم والأوجـآع



فـ لتصرخ بأعلى صوتـك أني قادر

قادر على أن أكمل مشواري فيـكـي

يا حيـاة

..

أن ذرفت دمعة فأبتسـم

فعظم الإنسان تـكمن في بسمتـﮧ

في عز الدمـوع ..

أبتسم وأعلم الملأ أنك أقوى من كل

مصاع‘ــب الح‘ـياة ~

أن الح‘ـياة ليست سوى طريق ومتاهـة

مليئة بالمغريـآت والمواجهـآت

وليس عليك ألا أن تسلق الطريق



الصحيـح كي تصل للمـكآن

الذي سيمنح‘ـك السعـادة والراح‘ـة ..

لاتفقد ألامل أبداً !!

وتأكد أن بعد الظلام نور ..

فإذا كان اليوم أسـودًا ..

فتأكد أن الغد سيكون أبيض

فلتبقى متفآئـل ~

لاتسمح لأحد بإضع‘ـآفـك ..

إن شعرت بحـآجة للبكـآء !!

أبـكـي

..

لو أردت الصراخ !!

أصـرخ

..

أن أردت الذكريآت !!

تذكــر

..

لآ تأبـــﮧ لمن يقـول

أن البكآ ء ضع‘ـف

وأن الصراخ ع‘ـيب



وأن الذكريـآت وهـم

لا تأبـــﮧ لهم ..

أرمي كل شي ورائك وسر للأمام رافعاً رأسك بـكل اعتزاز بإنسآنيتك ..

أرهم من أنـت ..



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لو رأيت الجميع ضدك

والألوآن غ‘ــير لونـك

والكل مآشـي عكسـك ..



لا تتردد !!

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أمشي وراء قلبـك وعقلـك ..

وتمسـك بمابدئك ولاتأبـــﮧ لهــم

حتى وأن أصبحت وحيداً لاتتردد

فالوحدة أفضــل



من أن تعيش عـكـس نفسـك لإرضاء غيرك ..

أن الحياة كتاب مليء بالصـور والفصول والألـوان والحـكايـآت

فلتعشها جميعهـا

ولتختر الافضل لك

ومهما حدث فلتبكي ..